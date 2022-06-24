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Свыше 33 тысяч жителей Тюменской области подключат к центральному водоснабжению

24 июня 14:21
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Более 33 тысяч жителей подключат к централизованной системе водоснабжения в 15 населенных пунктах Тюменского района. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Концессионные соглашения по развитию коммунальной инфраструктуры утвердили на десятом заседании Тюменской областной думы. Заключение соглашений с инвестором инициировало правительство Тюменской области.

В Тобольске, благодаря государственно-частному партнерству, модернизируют Жуковскую насосно-фильтровальную станцию, реконструируют сети водоснабжения. Качественным водоснабжением обеспечат свыше 94 тыс. человек и более тысячи жителей — централизованным водоотведением.

Напомним, в соответствии с проектом соглашения, концессионер обязуется в порядке, в сроки и на условиях, установленных соглашением:

  • обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию имущества, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту,
  • осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение с использованием объекта соглашения, поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта.

Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для осуществления указанной деятельности.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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