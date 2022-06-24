Свыше 33 тысяч жителей Тюменской области подключат к центральному водоснабжению

Концессионные соглашения по развитию коммунальной инфраструктуры утвердили на десятом заседании Тюменской областной думы. Заключение соглашений с инвестором инициировало правительство Тюменской области.
В Тобольске, благодаря государственно-частному партнерству, модернизируют Жуковскую насосно-фильтровальную станцию, реконструируют сети водоснабжения. Качественным водоснабжением обеспечат свыше 94 тыс. человек и более тысячи жителей — централизованным водоотведением.
Напомним, в соответствии с проектом соглашения, концессионер обязуется в порядке, в сроки и на условиях, установленных соглашением:
Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для осуществления указанной деятельности.