Свыше 109 тысяч тюменцев прошли курсы компьютерной грамотности

На курсах граждане осваивают базовые навыки компьютерной грамотности: работу с компьютерной техникой, отправку электронной почты, работу с документами, а также навыки работы в интернете. Прежде всего это получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, онлайн-оплата, в том числе коммунальных платежей, навыки работы в социальных сетях и мессенджерах. Все программы ведут опытные преподаватели, и это очень важно для старшего поколения, так как для освоения новой информации им зачастую нужно чуть больше времени и терпения, чем молодому поколению. Но по итогу слушатели всегда остаются довольны обучением и активно используют полученные знания на практике.