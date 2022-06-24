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Свыше 109 тысяч тюменцев прошли курсы компьютерной грамотности

24 июня 10:51
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Курсы программы «Расширяя горизонты» прошли более 109 тысяч тюменцев, из них большая часть — пенсионного и предпенсионного возраста. Повышение уровня компьютерной грамотности — одна из задач в деятельности правительства региона, напоминает департамент информатизации Тюменской области.

Повышение уровня цифровой грамотности старшего поколения является одним из инструментов реализации в Тюменской области распоряжения правительства РФ от 5.02.2016 № 164р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года». О результатах и достижениях проекта докладывал департамент информатизации Тюменской области на заседании президиума Тюменского областного совета ветеранов войны и труда в июне 2022 года.

Тюменцы обучаются по курсам «Расширяя горизонты» с 2011 года. Раньше это были только очные курсы в виде мобильных классов, которые выезжали в населенные пункты Тюменской области, в том числе отдаленные деревни и села. Так обеспечивали максимальных охват обучением всего населения области.

Сейчас у граждан есть возможность обучаться как очно, так и дистанционно. В Тюмени обучение проходит на базе Тюменского технопарка в региональном информационно-образовательном центре. Здесь тренеры ведут курсы по основам компьютерной грамотности, от начального до продвинутого уровня, обучают работе с планшетами, а также ведут курсы для слабовидящих в специальных классах ВОС (Всероссийского общества слепых) и краткосрочные образовательные программы по информационной безопасности, работе с личным кабинетом налогоплательщиков и т. д. Все обучающие программы постоянно актуализируются, дополняются новыми модулями, чтобы слушатели осваивали актуальные навыки для комфортной жизни в цифровой среде. Полный перечень можно посмотреть на сайте ГАУ ДО ТО «РИО-Центр».

На курсах граждане осваивают базовые навыки компьютерной грамотности: работу с компьютерной техникой, отправку электронной почты, работу с документами, а также навыки работы в интернете. Прежде всего это получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, онлайн-оплата, в том числе коммунальных платежей, навыки работы в социальных сетях и мессенджерах. Все программы ведут опытные преподаватели, и это очень важно для старшего поколения, так как для освоения новой информации им зачастую нужно чуть больше времени и терпения, чем молодому поколению. Но по итогу слушатели всегда остаются довольны обучением и активно используют полученные знания на практике.

Это доказывает активность и успехи учеников на специальных соревнованиях: первые и призовые места во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету», Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. А в ежегодном областном чемпионате по компьютерной грамотности среди старшего поколения начиная с 2014 года участие приняло более 900 человек.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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