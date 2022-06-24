Сбои в работе Яндекс.Такси, взятки на 50 млн, увольнение Анатолия Орлова

Тюменский дорожник подозревается в получении взяток
На 42-летнего мужчину заведено уголовное дело из-за взяток. Предполагается, что таким образом тюменский дорожник собрал более 50 миллионов рублей. Согласно статье 260 УК РФ, наказание может составлять до 8 лет лишения свободы.
По данным следствия, подозреваемый, будучи главным механиком одного из дорожных предприятий региона, брал «подарки» в обмен на гарантию заключения контрактов. Поставщики топлива могли дать взятку и в размере 70 рублей. Таким образом тюменский дорожник накопил более 50 млн рублей.
Следователи продолжают выяснять обстоятельства и детали дела.
В Тюмени зафиксированы сбои в работе агрегаторов такси
По информации источника «Нашего города», произошли неполадки в работе «Яндекс.Такси» и Uber. Многие жители и гости областной столицы жаловались, что невозможно посмотреть цену поездки. Жалобы поступали как от владельцев устройств на Android, так и на IOS.
На данный момент не известно, что послужило причиной сбоя. Похожие жалобы поступают от пользователей из Казахстана. Предположительно, проблемы могли быть связаны с сервером обмена данных.
Стоит отметить, что последний крупный сбой в работе агрегаторов такси был зарегистрирован в августе прошлого года. Тогда не работало приложение вызова такси от Яндекса. Сервисом невозможно было воспользоваться
Тюменская транспортная прокуратура лишилась руководителя
Со своего поста был уволен глава тюменской транспортной прокуратуры Анатолий Орлов, об этом сообщают региональные медиа. «Наш город» обратился за комментарием в ведомство, однако от комментариев отказались.
Как заявили представители ведомства, у них нет полномочий предоставлять информацию об увольнении работников.