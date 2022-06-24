Организатор последнего тура Юры Шатунова рассказал о работе с лидером «Ласкового мая»

Сам бывший солист «Ласкового мая» скоропостижно скончался через несколько дней после выступления из-за проблем с сердцем. Музыканту было 48 лет. Об этом информирует «КП-Тюмень».
По словам Ильина, Шатунов и его группа никаких особых условий для себя не требовали. Все шло по обычной схеме: проживание в гостинице, еда, сцена. Каких-либо изысков не было. Всю аппаратуру музыканты привезли с собой.
Ничего звездного в бывшем солисте «Ласкового мая» организатор тура не заметил. Шатунов был обычным человеком. Несмотря на напряженный график артист не ставил себя на заоблачные высоты. Директор музыканта заботился о подопечном. Он курировал его и опекал, подчеркнул Павел Ильин.