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Организатор последнего тура Юры Шатунова рассказал о работе с лидером «Ласкового мая»

24 июня 11:58
Фото: piqsels.com
Бизнесмен Павел Ильин был организатором последнего концерта Юрия Шатунова «Не молчи… & лучшее». Мероприятие прошло в Подольске.

Сам бывший солист «Ласкового мая» скоропостижно скончался через несколько дней после выступления из-за проблем с сердцем. Музыканту было 48 лет. Об этом информирует «КП-Тюмень».

По словам Ильина, Шатунов и его группа никаких особых условий для себя не требовали. Все шло по обычной схеме: проживание в гостинице, еда, сцена. Каких-либо изысков не было. Всю аппаратуру музыканты привезли с собой.

Ничего звездного в бывшем солисте «Ласкового мая» организатор тура не заметил. Шатунов был обычным человеком. Несмотря на напряженный график артист не ставил себя на заоблачные высоты. Директор музыканта заботился о подопечном. Он курировал его и опекал, подчеркнул Павел Ильин.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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