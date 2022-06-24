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Около Тюмени введены в эксплуатацию 2 здания ЖК «Краснолесье»

24 июня 15:52
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской области
Около Тюмени 24 июня введено в эксплуатацию ЖК «Краснолесье», сообщает департамент имущества города. Он располагается в западной части областной столицы напротив Агротехнологического института.

Уточняется, что введены 2 дома в районе улиц Ямская — Медовая, площадь участка 11 га.

«В планах застройщика построить современный экологичный комплекс с детским садом, необычным дворовым пространством с плодовыми садами, цветами и даже мини-огородами для жильцов»,сообщают в ведомстве.

Вокруг 10-этажных зданий располагается лес и современный парк.

Ранее сообщалось, что ДК «Создатели» активно продолжает строительство и планирует ввести дом ранее озвученного срока на 6 месяцев квартал «На Московском».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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