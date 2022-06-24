Около Тюмени введены в эксплуатацию 2 здания ЖК «Краснолесье»

Уточняется, что введены 2 дома в районе улиц Ямская — Медовая, площадь участка 11 га.
«В планах застройщика построить современный экологичный комплекс с детским садом, необычным дворовым пространством с плодовыми садами, цветами и даже мини-огородами для жильцов»,сообщают в ведомстве.
Вокруг 10-этажных зданий располагается лес и современный парк.
Ранее сообщалось, что ДК «Создатели» активно продолжает строительство и планирует ввести дом ранее озвученного срока на 6 месяцев квартал «На Московском».