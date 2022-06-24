Губернатор Ямала в тундре взял на контроль актуальные для кочевников проблемы

«Произошло полное переключение: каслали, собирали и разбирали чум, ловили рыбу. Получил массу впечатлений!»рассказал Артюхов.
Помимо этого, во время поездки в тундру глава арктического региона принял участие в Совете старейшин. Оленеводы подняли вопросы развития факторий, санавиации, связи в тундре, рыболовства, заготовки мяса и развития нефтегазового комплекса на кочевых территориях.
Губернатора Ямала попросили проводить этнологическую экспертизу и учитывать интересы жителей тундры в ходе реализации новых проектов ТЭК. Дмитрий Артюхов пообещал оперативно решить несколько озвученных проблем.
Кочевники подчеркнули, что рост цены на оленину стал хорошим подспорьем для тундровых семей. По инициативе губернатора последние два года закупочная цена в убойную кампанию на мясо первой категории увеличилась до 450 рублей, а килограмм мяса второй категории стал стоить 150 рублей.
«Несколько тем, я думаю, мы решим оперативно — это заброска студентов в отдаленные районы во время каникул, ряд вопросов по АПК, посмотрим по линии ветеринарии, как помочь. Все проблемы, что озвучили тундровики, зафиксировал себе, обязательно их изучим, поймем, скольких людей они касаются, ведь Ямал разный и в каждом районе есть свои нюансы, будем принимать сбалансированные решения»,подчеркнул глава округа.
Тем временем, политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов назвал поездку Дмитрия Артюхов к семье коренных жителей в тундру эффективным и эффектным ходом.
«Эффективно ли это с точки зрения госуправления? Безусловно. По-другому нельзя получить подобный опыт и понять набор проблем, с которыми сталкиваются коренные жители полуострова. Тут и трансформации, связанные с газонефтедобычей и прокладкой коммуникаций в тундре, и изменения в традиционных промыслах, и общее влияние технологий на жизнь коренных народов Севера», — написал эксперт в своем телеграм-канале.
По мнению Баширова, многие управленцы были бы не прочь получить подобный опыт, формируя себе таким образом личный имидж.
«Уже говорил, что не зря Артюхову доверили отвечать за молодежь в Госсовете. Он постоянно демонстрирует готовность к новому»,резюмировал политолог.