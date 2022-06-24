Губернатор Ямала в тундре взял на контроль актуальные для кочевников проблемы

«Несколько тем, я думаю, мы решим оперативно — это заброска студентов в отдаленные районы во время каникул, ряд вопросов по АПК, посмотрим по линии ветеринарии, как помочь. Все проблемы, что озвучили тундровики, зафиксировал себе, обязательно их изучим, поймем, скольких людей они касаются, ведь Ямал разный и в каждом районе есть свои нюансы, будем принимать сбалансированные решения»,подчеркнул глава округа.