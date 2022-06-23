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Знак Почетного гражданина Тюменской области получит депутат Юрий Конев

23 июня 06:46
Фото: Тюменская областная Дума
В ходе заседания Тюменской облдумы было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Тюменской области» бывшему депутату Юрию Коневу. Нагрудным знаком его наградят выдающиеся услуги в сфере общественной и государственной деятельности.

С предложением о присвоении почетного звания выступил комитет облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Юрию Коневу присвоят звание за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, которая способствует развитию Тюменской области.

Депутат Владимир Ковин, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, во время своего выступления вспомнил, какой путь прошел Юрий Конев. Он был заместителем губернатора региона, вошел в число основателей аграрного комитета в облдуме.

«Мне повезло: Юрия Михайловича я знаю давно и считаю его своим учителем. Нам вместе пришлось пройти некоторый путь. Предлагаю его кандидатуру поддержать»,заявил Владимир Ковин.

В свое время Юрий Конев стал самым молодым ректоров, руководил Тобольским педагогическим институтом в 34 года. Он был депутатом как Государственной, так и областной Думы.

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