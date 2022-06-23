Власти Тюменской области оплатят лечение жителей Украины

Ранее «Наш Город» писал, что в регион прибыли около пятисот беженцев с территории Украины. Гражданам иностранного государства, экстренно покинувшим свой дом, в Тюменской области предоставляют временное жилье в специальных пунктах для размещения. Также беженцам полагаются единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей.