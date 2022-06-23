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Власти Тюменской области оплатят лечение жителей Украины

23 июня 06:48
Фото: 1Mi
Власти Тюменской области оплатят лечение жителей Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, вынужденно покинувших страну и прибывших в Тюменскую область. Постановление правительства региона о компенсации расходов медицинским организациям опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить государственным медицинским организациям Тюменской области компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинской помощи до получения ими полиса обязательного медицинского страхования либо временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса и удостоверяющего право на бесплатное оказание застрахованному лицу медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая», указано в постановлении.

Согласно документу, бесплатно беженцам окажут услуги медицинской и скорой помощи, специализированной помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами, которые предоставляют бесплатно по рецептам врачей. Также предусмотрено оказание необходимой высокотехнологичной помощи, проведение профилактических прививок.

Ранее «Наш Город» писал, что в регион прибыли около пятисот беженцев с территории Украины. Гражданам иностранного государства, экстренно покинувшим свой дом, в Тюменской области предоставляют временное жилье в специальных пунктах для размещения. Также беженцам полагаются единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

#Новости#Беженцы с Украины#Валентина Бурнашева#Экономика
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