В Тюменской области женщина убила мужа и закопала его тело в погребе

Трагедия произошла 17 июня — семейная пара поссорилась. Конфликт закончился убийством. Об исчезновении мужчины в полицию сообщила сестра погибшего. Тело 57-летнего мужчины сотрудники правоохранительных органов нашли в ходе осмотра дома.
Вспыльчивой супруге предъявлено обвинение в убийстве. Выяснение всех обстоятельство произошедшего ЧП продолжается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на восемь лет в тюрьму отправили жителя областной столицы, избившего до смерти своего знакомого. 26-летний тюменец убил своего приятеля куском оконной рамы.