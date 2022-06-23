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В Тюменской области женщина убила мужа и закопала его тело в погребе

23 июня 08:17
Фото: СУ СК России по Тюменской области
56-летнюю жительницу села Верхние Аремзяны Тобольского района обвиняют в убийстве собственного мужа. По предварительным данным, селянка зарубила супруга топором, а затем закопала его тело в погребе, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.

Трагедия произошла 17 июня — семейная пара поссорилась. Конфликт закончился убийством. Об исчезновении мужчины в полицию сообщила сестра погибшего. Тело 57-летнего мужчины сотрудники правоохранительных органов нашли в ходе осмотра дома.

Вспыльчивой супруге предъявлено обвинение в убийстве. Выяснение всех обстоятельство произошедшего ЧП продолжается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на восемь лет в тюрьму отправили жителя областной столицы, избившего до смерти своего знакомого. 26-летний тюменец убил своего приятеля куском оконной рамы.

#Новости#Валентина Бурнашева#Происшествия
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