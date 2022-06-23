В Тюменском районе сразу 7 человек лишились водительских прав

«Установлено, что семь граждан, проживающих на территории Тюменского района, имеют действующие водительские удостоверения и в то же время состоят на диспансерном учёте у врача-нарколога с заболеваниями, являющимися медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами. В связи с этим прокуратура района направила в суд 7 административных исковых заявления о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами», рассказали в пресс-службе прокуратуры.