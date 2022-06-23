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В Тюменском районе сразу 7 человек лишились водительских прав

23 июня 10:02
Фото: 1Mi
В Тюменском районе прокуратура лишила водительских прав 7 человек, которые имели медицинские противопоказания для управления транспортом. Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе ведомства, все граждане стояли на диспансерном учете.

«Установлено, что семь граждан, проживающих на территории Тюменского района, имеют действующие водительские удостоверения и в то же время состоят на диспансерном учёте у врача-нарколога с заболеваниями, являющимися медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами. В связи с этим прокуратура района направила в суд 7 административных исковых заявления о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами», рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Среди списка медицинских противопоказаний к вождению — алкоголизм, наркомания, психические расстройства и заболевания. Так, один из жителей Тюменского района получил водительские права в 2013 году, а с 2020 года он встал на учет к наркологу из-за зависимости от алкоголя.

Суд удовлетворил все требования прокурора. Решения суда исполнены.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец был осужден на год за пьяную поездку на электросамокате. Мужчина в декабре в состоянии опьянения, после новогоднего корпоратива, поехал на своем электросамокате в аптеку, и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

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#Новости#Водительские права#Прокуратура#Юлия Николаева#Происшествия
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