В Тюменском районе сразу 7 человек лишились водительских прав

«Установлено, что семь граждан, проживающих на территории Тюменского района, имеют действующие водительские удостоверения и в то же время состоят на диспансерном учёте у врача-нарколога с заболеваниями, являющимися медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами. В связи с этим прокуратура района направила в суд 7 административных исковых заявления о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами», рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Среди списка медицинских противопоказаний к вождению — алкоголизм, наркомания, психические расстройства и заболевания. Так, один из жителей Тюменского района получил водительские права в 2013 году, а с 2020 года он встал на учет к наркологу из-за зависимости от алкоголя.
Суд удовлетворил все требования прокурора. Решения суда исполнены.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец был осужден на год за пьяную поездку на электросамокате. Мужчина в декабре в состоянии опьянения, после новогоднего корпоратива, поехал на своем электросамокате в аптеку, и был остановлен сотрудниками ГИБДД.