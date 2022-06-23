В Тюмени на дороги в Велижанском жилом районе потратят почти 100 млн рублей

Строительство дорог в районе Велижанский анонсировали еще с 2020 года. Дороги, тротуары и переходы будут проложены в границах улиц Ишимская и Ненецкая.
Стоит отметить, что 2022 год должен стать самым богатым на дорожные работы. В этом году на развитие дорожной инфраструктуры города из бюджета выделено 6,9 миллиарда рублей.
Власти обещали продолжить дорожные работы в Ново-Патрушево, в заречных микрорайонах, а также продолжится строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.
Новые дороги обещали построить в Казарово, Березняках и в районе улицы Розы Трениной.
Для сравнения, в 2023 на дороги будет выделено уже лишь 3,3 миллиарда рублей, а в 2024 — 1,7 миллиарда.