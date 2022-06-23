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В Тюмени на дороги в Велижанском жилом районе потратят почти 100 млн рублей

23 июня 07:06
Фото: 1Mi
Городские власти ищут подрядчика, который построит в жилом районе «Велижанский» дороги. Цена контракта составляет почти 100 миллионов рублей. Но это лишь один из крупных объектов дорожной инфраструктуры, который появится на карте города в этом году.

Строительство дорог в районе Велижанский анонсировали еще с 2020 года. Дороги, тротуары и переходы будут проложены в границах улиц Ишимская и Ненецкая.

Фото: Скриншот 2ГИС

Стоит отметить, что 2022 год должен стать самым богатым на дорожные работы. В этом году на развитие дорожной инфраструктуры города из бюджета выделено 6,9 миллиарда рублей.

Власти обещали продолжить дорожные работы в Ново-Патрушево, в заречных микрорайонах, а также продолжится строительство развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

Новые дороги обещали построить в Казарово, Березняках и в районе улицы Розы Трениной.

Для сравнения, в 2023 на дороги будет выделено уже лишь 3,3 миллиарда рублей, а в 2024 — 1,7 миллиарда.

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#Новости#Алена Патрушева#Город
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