В тобольский аэропорт Ремезов прибыл чартер с 60 туристами из Санкт-Петербурга

В Тобольске 23 июня в 11 часов совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Северсталь». Гостей города встречал замгубернатора Андрей Пантелеев.
«Сегодня мы встречаем первую чартерную программу Тобольск-Санкт-Петербург. Она связала две исторические столицы. Для туристической отрасли - это сигнал, что теперь есть новое интересное направление»,отметил Андрей Пантелеев.
Стоит отметить, что обратным рейсом в Санкт-Петербург вылетели 85 жителей Тобольска. Следующий рейс ожидается 26 июня.