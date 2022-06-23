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В тобольский аэропорт Ремезов прибыл чартер с 60 туристами из Санкт-Петербурга

23 июня 10:58
Фото: Оперштаб
Тобольский аэропорт Ремезов встретил чартерный рейс из Санкт-Петербурга, в самолёте Sukhoi Superjet 100 прилетело 60 туристов. По данным оперштаба, мероприятие организовано туроператором FUN & SUN.

В Тобольске 23 июня в 11 часов совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Северсталь». Гостей города встречал замгубернатора Андрей Пантелеев.

«Сегодня мы встречаем первую чартерную программу Тобольск-Санкт-Петербург. Она связала две исторические столицы. Для туристической отрасли - это сигнал, что теперь есть новое интересное направление»,отметил Андрей Пантелеев.

Стоит отметить, что обратным рейсом в Санкт-Петербург вылетели 85 жителей Тобольска. Следующий рейс ожидается 26 июня.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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