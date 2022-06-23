В четверг в Тюмени ожидается небольшой дождь

Температура воздуха днём повысится до + 23 градусов, скорость ветра составит 2-4 метра в секунду. Погода будет пасмурной, возможен дождь ближе к 14:00. Атмосферное давление ниже нормы.
В пятницу в городе будет малооблачно. Температура воздуха не превысит + 22 градуса, скорость ветра 2-3 метра в секунду. Осадков в этот день не ожидается, влажность постепенно снизится до 72%.
В субботу до 17:00 в областной столице будет ясная погода, потом небо накроют облака. Воздух в Тюмени прогреется до + 23 градусов, скорость западного ветра 2-5 метра в секунду. Влажность около 70%.
Под конец недели синоптики ожидают похолодание и небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы.