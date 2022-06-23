Тюменца отправили в тюрьму на два года за ложный донос

По данным суда, в ноябре 2020 нетрезвый тюменец позвонил в полицию и сообщил об угоне своего автомобиля Hyundai Accent. После он прибыл в отдел и написал заявление о несуществующем преступлении. Однако в скором времени обман был раскрыт.
Позже выяснилось, что предприимчивый тюменец ранее был судим и состоял на учете в наркологическим диспансере. Суд, учитывая все обстоятельства дела, вынес ему наказание в виде лишения на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 15 тысяч рублей заставили выплатить местной жительнице за ложное обвинение в изнасиловании. Тюменка обвинила в преступлении своего знакомого. Однако позже выяснилось, что сделала она это специально из-за личного отношения к мужчине.