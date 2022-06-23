Тюменца отправили в тюрьму на два года за ложный донос

По данным суда, в ноябре 2020 нетрезвый тюменец позвонил в полицию и сообщил об угоне своего автомобиля Hyundai Accent. После он прибыл в отдел и написал заявление о несуществующем преступлении. Однако в скором времени обман был раскрыт.