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Тюменца отправили в тюрьму на два года за ложный донос

23 июня 07:12
Фото: 1Mi
За выдуманное преступление жителя Тюмени отправят в тюрьму. Соответствующее решение вынес Калининский районный суд. Теперь у тюменца будет впереди два года на то, чтобы осознать свою вину за ложный донос.

По данным суда, в ноябре 2020 нетрезвый тюменец позвонил в полицию и сообщил об угоне своего автомобиля Hyundai Accent. После он прибыл в отдел и написал заявление о несуществующем преступлении. Однако в скором времени обман был раскрыт.

Позже выяснилось, что предприимчивый тюменец ранее был судим и состоял на учете в наркологическим диспансере. Суд, учитывая все обстоятельства дела, вынес ему наказание в виде лишения на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 15 тысяч рублей заставили выплатить местной жительнице за ложное обвинение в изнасиловании. Тюменка обвинила в преступлении своего знакомого. Однако позже выяснилось, что сделала она это специально из-за личного отношения к мужчине.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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