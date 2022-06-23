nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский студент разработал уникальный аппарат для забора крови

23 июня 05:28
Фото: 1Mi
Уникальный аппарат-робот для забора крови разработал тюменец Николай Мышьяков, студент медицинского университета. По словам изобретателя, автоматизированный аппарат в будущем способен полностью заменить процедурные кабинеты в поликлиниках, сообщает «Вести. Регион-Тюмень».

Аппарат будет не только забирать венозную кровь, но и обеспечивать хранения биоматериала до момента его доставки в лабораторию.

«Здравоохранение та область, где роботизация может сократить издержки и принести экономическую выгоду. Нашей задачей было заменить полностью процедурный кабинет. Аппарат можно будет даже разместить в аптеке», отметил Николай Мышьяков.

Свои идеи тюменский студент уже успел озвучить президенту России Владимиру Путину во время июньской встречи главы государства с молодыми предпринимателями. Владимир Путин пообещал обсудить внедрение данного аппарата с министром здравоохранения страны.

А вот жители Тюмени к идее замены процедурного кабинета на робота отнеслись скептически. Горожане считают, что для реализации идеи нужно учесть много нюансов — от обеззараживания игл до обслуживания аппарата. Кроме того, тюменцы считают, что ни один робот не способен заменить человека.

«Медсестра берёт крови столько, сколько нужно. А аппарат может все 3 литра выкачать», считает Александр Т.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские нейрохирурги разработали самый легкий в мире пинцет. Уникальный хирургический инструмент весит всего 18 граммов. Его аналогов в мировой нейрохирургии пока нет. При этом он является в два раза меньше американского аналога.

#Новости#Разработки#Здравоохранение#Касается каждого#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25