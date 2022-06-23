Тюменский студент разработал уникальный аппарат для забора крови

А вот жители Тюмени к идее замены процедурного кабинета на робота отнеслись скептически. Горожане считают, что для реализации идеи нужно учесть много нюансов — от обеззараживания игл до обслуживания аппарата. Кроме того, тюменцы считают, что ни один робот не способен заменить человека.