Тюменский студент разработал уникальный аппарат для забора крови

Аппарат будет не только забирать венозную кровь, но и обеспечивать хранения биоматериала до момента его доставки в лабораторию.
«Здравоохранение та область, где роботизация может сократить издержки и принести экономическую выгоду. Нашей задачей было заменить полностью процедурный кабинет. Аппарат можно будет даже разместить в аптеке», отметил Николай Мышьяков.
Свои идеи тюменский студент уже успел озвучить президенту России Владимиру Путину во время июньской встречи главы государства с молодыми предпринимателями. Владимир Путин пообещал обсудить внедрение данного аппарата с министром здравоохранения страны.
А вот жители Тюмени к идее замены процедурного кабинета на робота отнеслись скептически. Горожане считают, что для реализации идеи нужно учесть много нюансов — от обеззараживания игл до обслуживания аппарата. Кроме того, тюменцы считают, что ни один робот не способен заменить человека.
«Медсестра берёт крови столько, сколько нужно. А аппарат может все 3 литра выкачать», считает Александр Т.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские нейрохирурги разработали самый легкий в мире пинцет. Уникальный хирургический инструмент весит всего 18 граммов. Его аналогов в мировой нейрохирургии пока нет. При этом он является в два раза меньше американского аналога.