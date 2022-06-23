Тюменские компании учатся продвигать свою продукцию и услуги на иностранных рынках

Программа обучения включает в себя практические занятия, тренинг, разработку бизнес-плана работы в отдельных странах. Отдельно рассматриваются практические занятия, пока обучение прошли 10 бизнесменов. В настоящий момент не сырьевой экспорт является главной темой обсуждения в бизнес-сообществе.
В работе тюменцам помогает Максим Горбачев, он приехал в Тюмень из Москвы. Ближайший семинар состоится 4 июля.
Напомним, на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, специалисты Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.
К примеру, в Центре тюменским бизнесменам бесплатно помогают выйти на крупные электронные площадки, где они в результате успешно продают свои товары.