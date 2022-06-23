Тюменская облдума приняла концессионные соглашения по водоснабжению

«КПРФ не против чистой воды. Мы против нецелесообразного расхода средств. Если нужна чистая вода, то необходимо выделить деньги на чистую воду, а не заводить нас всех за угол. Надеюсь депутаты поддержат фракцию и не согласятся принимать соглашение»,сказал Гальченко.