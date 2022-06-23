Тюменская облдума приняла концессионные соглашения по водоснабжению

По соглашениям концессионером будет выступать организация «Тюмень Водоканал». Срок соглашения — до конца 2070 года. Будет организовано централизованное водоснабжение в 15 населенных пунктах и централизованное водоотведение в 3 населенных пунктов. Расходы бюджета составят 18 млрд 182 млн рублей.
«В Тюменском районе тарифы будут пересмотрены, и возникнут единые тарифы сначала для района, а в дальнейшем они станут общими для Тюмени. Тарифные последствия для населения самые благоприятные. Горожане получат надежную услугу»,пояснил Вахрин.
По словам депутата Вахрина, канализацию в рамках соглашения выполнят в Новотарманском, деревне Решетникова, Винзилях и Богандинском. Здесь проживают более 12 тысяч человек. Это соглашение позволит также избежать незаконного слива жидких отходов в почву.
Левченко спросил у выступающего, для чего региону вкладывать собственные деньги в этот проект. Объяснения такое:
«Чем длиннее срок, тем области выгоднее. Частный партнер обязуется вернуть по окончанию соглашения имущество в исправном состоянии. Он заинтересован поддерживать имущество в лучшем виде долгие годы»,ответил депутат.
Созданные сети останутся в муниципальном имуществе. Не допускаются инвестиции концессионера, чтобы потом ему не возвращать средства.
Тамара Казанцева отказалась поддерживать принятие соглашения. Такой же позиции придерживается Иван Левченко. Оба депутата сослались на то, что не понимают, как будут расходоваться бюджетные средства, и будет ли этот расход эффективным.
«КПРФ не против чистой воды. Мы против нецелесообразного расхода средств. Если нужна чистая вода, то необходимо выделить деньги на чистую воду, а не заводить нас всех за угол. Надеюсь депутаты поддержат фракцию и не согласятся принимать соглашение»,сказал Гальченко.
После долгих дебатов и вопросов избранники все же приняли предложение. «За» проголосовали 21 человек, 4 выступили «против», один человек воздержался и еще 2 — не голосовали. Закон приняли в окончательном чтении и передадут губернатору для обнародования.
Кроме того, следующим вопросом рассмотрели участие в концессионном соглашении в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения в Тобольске. Здесь концессионером выступит «СУЭНКО». Срок — до 14 октября 2047 года.
Запланировано реконструировать сети водоснабжения, модернизировать Жуковскую насосно-фильтровальную станцию, обеспечить водоотведение Тобольского левобережья. Соглашение коснется 94 тысяч человек. Концессионное соглашение также приняли в окончательном чтении. «За» — 33 депутат, «против» — 4.