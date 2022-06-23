Разработчики мини-приложений смогут зарабатывать в Одноклассниках

«На нашей платформе много успешных мини-приложений — их авторы с каждым кварталом зарабатывают всё больше, а количество пользователей исчисляется десятками миллионов человек. Аудитории ВКонтакте и Одноклассников пересекаются, но не полностью совпадают, дополняя друг друга по полу, возрасту и интересам. Так, мини-приложения получают больший охват, если публикуются и там, и там. А теперь мы разработали бесшовную настройку монетизации сразу на обеих площадках: если у разработчика уже есть проект ВКонтакте, его охват и возможности дохода можно расширить за счёт дополнительной аудитории Одноклассников».