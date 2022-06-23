Работу СУЭНКО оценили на федеральном уровне

В Тюменской области среднее время подключения к электросетям составило 49 рабочих дней при среднем показателе по России — 72 дня. Количество этапов взаимодействия заявителя с СУЭНКО уменьшилось на 2 позиции — это говорит о серьезной проделанной работе компании и органов власти по упрощению процедуры присоединения к электрическим сетям.