nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работу СУЭНКО оценили на федеральном уровне

23 июня 06:26
Фото: СУЭНКО
Тюменская область вошла в топ-5 лидеров национального инвестиционного рейтинга АСИ, Курганская область — в топ-15. Добиться высоких показателей удалось в том числе благодаря работе СУЭНКО.

Так, среднее время подключения к электросетям по тюменскому региону сократилось на 15 дней, Курганская область поднялась в рейтинге на 45 позиций.

Тюменская область заняла 5 место в инвестрейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), Курганская область — 15-е. В направлении «Регуляторная среда» эксперты оценивали простоту и доступность услуги подключения к электрическим сетям. Добиться высоких результатов удалось благодаря в том числе работе СУЭНКО по сокращению количества этапов и сроков технологического присоединения.

В Тюменской области среднее время подключения к электросетям составило 49 рабочих дней при среднем показателе по России — 72 дня. Количество этапов взаимодействия заявителя с СУЭНКО уменьшилось на 2 позиции — это говорит о серьезной проделанной работе компании и органов власти по упрощению процедуры присоединения к электрическим сетям.

Также эксперты АСИ и предпринимательское сообщество высоко оценили корпоративный сайт СУЭНКО. «Личный кабинет клиента» значительно ускоряет прохождение процедуры и обеспечивает прозрачность процесса без посещения офиса компании. Например, в 2022 году 98% заявок потребители подавали через «Личный кабинет» на suenco.ru.

В число субъектов РФ, которые качественно улучшили инвестиционный климат, вошла Курганская область, где СУЭНКО ведет активную работу по подключению потребителей.

За последние три года Зауралье поднялось в рейтинге на 45 строчек и в 2022 г. заняло 15-е место, усилив свои позиции. Курганскую область отметили как регион с самой высокой динамикой интегрального индекса.

АСИ ежегодно составляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Практика СУЭНКО отмечается экспертами не в первый раз — в2019 году результаты энергокомпании по оптимизации техприсоединения уже получали высокую оценку.

#Новости#СУЭНКО#Юлия Николаева#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25