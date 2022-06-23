Работу СУЭНКО оценили на федеральном уровне

Так, среднее время подключения к электросетям по тюменскому региону сократилось на 15 дней, Курганская область поднялась в рейтинге на 45 позиций.
Тюменская область заняла 5 место в инвестрейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), Курганская область — 15-е. В направлении «Регуляторная среда» эксперты оценивали простоту и доступность услуги подключения к электрическим сетям. Добиться высоких результатов удалось благодаря в том числе работе СУЭНКО по сокращению количества этапов и сроков технологического присоединения.
В Тюменской области среднее время подключения к электросетям составило 49 рабочих дней при среднем показателе по России — 72 дня. Количество этапов взаимодействия заявителя с СУЭНКО уменьшилось на 2 позиции — это говорит о серьезной проделанной работе компании и органов власти по упрощению процедуры присоединения к электрическим сетям.
Также эксперты АСИ и предпринимательское сообщество высоко оценили корпоративный сайт СУЭНКО. «Личный кабинет клиента» значительно ускоряет прохождение процедуры и обеспечивает прозрачность процесса без посещения офиса компании. Например, в 2022 году 98% заявок потребители подавали через «Личный кабинет» на suenco.ru.
В число субъектов РФ, которые качественно улучшили инвестиционный климат, вошла Курганская область, где СУЭНКО ведет активную работу по подключению потребителей.
За последние три года Зауралье поднялось в рейтинге на 45 строчек и в 2022 г. заняло 15-е место, усилив свои позиции. Курганскую область отметили как регион с самой высокой динамикой интегрального индекса.
АСИ ежегодно составляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Практика СУЭНКО отмечается экспертами не в первый раз — в2019 году результаты энергокомпании по оптимизации техприсоединения уже получали высокую оценку.