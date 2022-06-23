Пятиэтажный дом на улице Калинина в Тюмени подтапливает после каждого дождя

В подъезде наблюдается сырость.
«На проезжей части, вокруг дома разливаются озёра. Обходить большие лужи приходится по отмосткам»,сообщается в сюжете.
Коммунальщики только откачивают воду из подвала, проблему может решить благоустройство двора. В администрации местным жителям сообщили, что проект ремонта указанной улицы уже разработан. Он может быть реализован в 2023 году, пока же идёт его обсуждение.
Стоит отметить, что в администрации города рассказали, что за содержанием придомовой территории должна следить управляющая компания. В компетенции УК — предложить собственникам комплексные меры, которые могли бы устранить проблемы подтапливания дома. Однако это сделано не было.
Между тем, в УК «Содружество М», которая отвечает за содержание дома, утверждают, что подтопления дома происходят из-за отсутствия системы дренажных колодцев.
«Мы можем провести текущий ремонт дома, но за создание системы дренажных колодцев УК не отвечает. Ее возможно создать в рамках благоустройства территории», прокомментировал «Нашему городу» генеральный директор УК «Содружество М» Евгений Васюков.
Сейчас проблема дома находится на контроле ГЖИ по Тюменской области.
«В настоящее время на рассмотрении государственной жилищной инспекции Тюменской области находится обращение собственника по этому проблемному вопросу. Обращение поступило к нам 21 июня, жилищные инспекторы разбираются в ситуации», рассказали в пресс-службе ГЖИ по Тюменской области.