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Почти 77 млрд рублей составили доходы Тюменской области за 1 квартал 2022 года

23 июня 07:27
Фото: 1Mi
Сегодня, 23 июня, проходит десятое заседание Тюменской областной Думы. На нем отчитались об исполнении областного бюджета за первый квартал 2022 года. Выступающий заявил, что бюджетная система сбалансирована.

«Доходы областного бюджета за первый квартал 2022 года составили 76 млрд 963 млн 714 тысяч рублей или 39,3% планового значения года. В первом квартале года налоговых и неналоговых доходов 72 млрд 330 млн 641 тысяча рублей или 39% годового плана»,сообщила Оксана Величко, председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам.

По словам Величко, основными доходными источниками стали налог на прибыль организации и налог на доходы физических лиц.

Расходы на первый квартал текущего года составили 45 млрд 805 млн 084 тысяч рублей или 16,2% от планового значения. В Тюменской области за это время реализовывались 29 государственных программ, на их финансирование направили чуть менее 42 млрд рублей — это 91,5% от общего объема расходов. Также 3 млрд 369 млн рублей направили на реализацию региональных проектов.

По этому вопросу выступал и Михаил Таранов, директор департамента финансов Тюменской области. Он заявил, что 6 млрд рублей было направлено на развитие инфраструктуры в регионе.

«По итогам первого квартала, бюджетная система сбалансирована. Обеспечено штатное софинансирование всех принятых обязательств»,добавил Таранов.

Вопрос по отчету задал Артем Зайцев, депутат фракции ЛДПР. Он напомнил, что планировалось получить субсидии на приведение в нормативное состояние дорог и дорожных сооружений в размере 407 млн рублей из федерального бюджета, а также субсидии на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 190 млн рублей. Избиратель поинтересовался, почему нулевой процент исполнения этих планов. Михаил Таранов уточнил, что работы подрядчиков оплачиваются по мере их выполнения.

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