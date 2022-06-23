Почти 77 млрд рублей составили доходы Тюменской области за 1 квартал 2022 года

«Доходы областного бюджета за первый квартал 2022 года составили 76 млрд 963 млн 714 тысяч рублей или 39,3% планового значения года. В первом квартале года налоговых и неналоговых доходов 72 млрд 330 млн 641 тысяча рублей или 39% годового плана»,сообщила Оксана Величко, председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам.
По словам Величко, основными доходными источниками стали налог на прибыль организации и налог на доходы физических лиц.
Расходы на первый квартал текущего года составили 45 млрд 805 млн 084 тысяч рублей или 16,2% от планового значения. В Тюменской области за это время реализовывались 29 государственных программ, на их финансирование направили чуть менее 42 млрд рублей — это 91,5% от общего объема расходов. Также 3 млрд 369 млн рублей направили на реализацию региональных проектов.
По этому вопросу выступал и Михаил Таранов, директор департамента финансов Тюменской области. Он заявил, что 6 млрд рублей было направлено на развитие инфраструктуры в регионе.
«По итогам первого квартала, бюджетная система сбалансирована. Обеспечено штатное софинансирование всех принятых обязательств»,добавил Таранов.
Вопрос по отчету задал Артем Зайцев, депутат фракции ЛДПР. Он напомнил, что планировалось получить субсидии на приведение в нормативное состояние дорог и дорожных сооружений в размере 407 млн рублей из федерального бюджета, а также субсидии на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 190 млн рублей. Избиратель поинтересовался, почему нулевой процент исполнения этих планов. Михаил Таранов уточнил, что работы подрядчиков оплачиваются по мере их выполнения.