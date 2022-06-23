Почти 77 млрд рублей составили доходы Тюменской области за 1 квартал 2022 года

Расходы на первый квартал текущего года составили 45 млрд 805 млн 084 тысяч рублей или 16,2% от планового значения. В Тюменской области за это время реализовывались 29 государственных программ, на их финансирование направили чуть менее 42 млрд рублей — это 91,5% от общего объема расходов. Также 3 млрд 369 млн рублей направили на реализацию региональных проектов.