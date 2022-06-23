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На «Строительный двор» пожаловались в трудовую инспекцию

23 июня 08:31
Фото: 1Mi
Один из сотрудников написал в трудовую инспекцию Тюменской области жалобу на незаконное увольнение. Сотрудники инспекции, после проведения расследования, выяснили, что оба участника дела не правы.

Как выяснилось, при трудоустройстве сотрудника, написавшего заявление, не ознакомили с локальными нормативно-правовыми актами связанными с трудовой деятельностью. Также мужчина еще не подписывал трудовой договор.

А потому жалоба бывшего сотрудника осталась без удовлетворения. Однако на ООО «Строительный двор» было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

Стоит отметить, что эта компания за время своего существования многократно выступала в суде, как ответчик. «Строительный двор» выплатил заявителям уже более 25 миллионов рублей. Чаще всего компания была замечена в неисполнении обязательств по договорам.

Но это копейки по сравнению с их прибылью. За 2021 год компания получила выручку в более чем 28 млрд рублей.

Сейчас организацией руководит Анастасия Мороз, в апреле прошлого года она сменила бывшего руководителя — Андрея Ташкеева.

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#Новости#Алена Патрушева#Общество
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