На «Строительный двор» пожаловались в трудовую инспекцию

Как выяснилось, при трудоустройстве сотрудника, написавшего заявление, не ознакомили с локальными нормативно-правовыми актами связанными с трудовой деятельностью. Также мужчина еще не подписывал трудовой договор.
А потому жалоба бывшего сотрудника осталась без удовлетворения. Однако на ООО «Строительный двор» было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.
Стоит отметить, что эта компания за время своего существования многократно выступала в суде, как ответчик. «Строительный двор» выплатил заявителям уже более 25 миллионов рублей. Чаще всего компания была замечена в неисполнении обязательств по договорам.
Но это копейки по сравнению с их прибылью. За 2021 год компания получила выручку в более чем 28 млрд рублей.
Сейчас организацией руководит Анастасия Мороз, в апреле прошлого года она сменила бывшего руководителя — Андрея Ташкеева.