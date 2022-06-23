На ПМЭФ-2022 обсудили развитие телекоммуникаций в Арктике и цифровизацию региона

Антон Кобяков, советник президента, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете, в своем выступлении обратил внимание на рост экономического и глобального значения регионов Крайнего Севера России. По его словам, прошедшие на стенде мероприятия привлекли внимание гостей форума к арктической повестке, передает muksun.fm.
Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что регионы Заполярья имеют геополитическую значимость при обеспечении транспортной и стратегической безопасности РФ, а также экономики государства.
Конференция, посвященная развитию телекоммуникаций и цифровизации в заполярной зоне России, стала одной из главных сессий на стенде. На конференции обсуждалось внедрение цифровых технологий, проведение интернета, обеспечение качественной связи в зоне Заполярья.
Участники международного семинара по судостроению и судоремонту в Арктике обсуждали возможность и перспективы выполнения плана по обеспечению перевозок от 80 миллионов тонн грузов по Севморпути к 2024 году и 150 миллионов тонн к 2030 году. На повестку был вынесен и вопрос о снижении цены ремонта в верфях РФ страны.
В обсуждении мероприятий стенда участвовали представители коренного населения северных регионов, а также сотрудники ведомств и организаций. Эксперты обсудили с ними, как могут повлиять профессии умственного труда на развитие экономики и социальной сферы в Заполярье. В частности, беседа касалась возможности вовлечь коренные народы в творческую деятельность. Также рассматривались перспективы развития креативных направлений отраслевой экономики Арктики.
Особое внимание Минвостокразвития уделило прорывным научным проектам в Заполярье. По мнению специалистов, такие проекты могут быть исключительно международными. Таким образом, решение глобальных задач в Заполярье возможно лишь на основе коллективных подходов.
Напомним, что официальным информационным партнером ПМЭФ в 2022 году стал федеральный медиахолдинг 1MI.