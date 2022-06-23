На ПМЭФ-2022 обсудили развитие телекоммуникаций в Арктике и цифровизацию региона

Участники международного семинара по судостроению и судоремонту в Арктике обсуждали возможность и перспективы выполнения плана по обеспечению перевозок от 80 миллионов тонн грузов по Севморпути к 2024 году и 150 миллионов тонн к 2030 году. На повестку был вынесен и вопрос о снижении цены ремонта в верфях РФ страны.