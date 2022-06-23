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Депутаты Тюменской облдумы отказались рассматривать вопрос о бесплатных дорогах на юг

23 июня 06:17
Фото: Тюменская областная Дума
На сегодняшнем десятом заседании Тюменской областной Думы было предложено включить в повестку дня вопрос, касающийся отмены платы за проезд по платным дорогам, ведущим к городам-курортам. Депутаты вступили в дискуссию, но в итоге этот вопрос в повестку не включили.

Представитель фракции ЛДПР Артем Зайцев предложил рассмотреть на заседании Тюменской облдумы вопрос, касающийся платных дорог. Но депутаты предложение отклонили.

«Комитет не рассматривал этот вопрос из-за нарушения регламента, поэтому сделать заключение по нем было невозможно. Это предложение фракция „Единая Россия“ уже направляла в Минтранс РФ, но получила отказ. Также Госдума сегодня рассматривает этот вопрос в разных направлениях. В связи с этим предлагаю не включать вопрос в повестку», — сказала Инна Лосева на заседании.

Однако Зайцев добавил, что это предложение важно, и касается каждого жителя Тюменской области, в том числе ХМАО и ЯНАО. Он настаивал на том, что не стоит уходить в полемику.

«Предложение актуально как никогда. Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Эти дороги федерального значения строили за счет федерального бюджета. Примерно 5 тысяч рублей на семью ходит, чтобы доехать до курортов Краснодарского края по трассе „Дон-4“»,пояснил Артем Зайцев.

Заслушав все позиции, избранники проголосовали. 6 человек высказались «за», 29 депутатов были «против», еще 2 человека воздержались. Рассмотрение вопроса было отклонено.

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