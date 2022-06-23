Депутаты Тюменской облдумы отказались рассматривать вопрос о бесплатных дорогах на юг

«Комитет не рассматривал этот вопрос из-за нарушения регламента, поэтому сделать заключение по нем было невозможно. Это предложение фракция „Единая Россия“ уже направляла в Минтранс РФ, но получила отказ. Также Госдума сегодня рассматривает этот вопрос в разных направлениях. В связи с этим предлагаю не включать вопрос в повестку», — сказала Инна Лосева на заседании.