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Дефицит бюджета вырос до 90 млрд, знак Почетного гражданина, бесплатные пересадки

23 июня 18:59
Фото: 1Mi
В областной столице планируют ввести бесплатную пересадку в общественном транспорте. Депутаты городской думы предложили не брать плату за проезд с пассажиров, которые в течение часа пересаживаются на другой автобус.
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Тюмень

В 2023 году тюменцы смогут не платить за пересадку в автобусах

По инициативе депутатов городской думы, в следующем году в областной столице будет введена система, которая позволит не взымать оплату проезда с пассажиров, которые пересаживаются с одного автобуса на другой в течение часа.

Как рассказал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов, опираясь на опыт муниципалитетов, использующих такую систему, подобная будет создана в Тюмени. На данный момент уже заключили контракт на разработку проекта. Возможно, будет введен специальный электронный носитель, который будет демонстрировать право пассажира пересаживаться без оплаты проезда.

К такой идее чиновники пришли из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Для многих тюменцев цена стала ощутимой, поэтому предложили отменить оплату за пересадку.

Дефицит бюджета Тюменской области составил 90,3 млрд рублей

Народные избранники в ходе десятого заседания Тюменской областной Думы приняли изменения в региональный бюджет. Отмечается рост доходов и расходов. Теперь дефицит регионального бюджета достиг отметки в 90,3 млрд рублей. В ходе голосования все депутаты единогласно поддержали изменения.

Михаил Таранов выступил на заседании и рассказал о бюджете Тюменской области. Предлагается потратить 315 млрд рублей, из которых 34 млрд пойдут на медицину и здравоохранение, 25 млрд — на социальные нужды, еще более 35 млрд — на образование, 20 млрд — на транспортную инфраструктуру.

При этом Михаил Таранов заявил о возможности займа средств к концу текущего года.

Звание «Почетного гражданина» получил бывший депутат Юрий Конев

Бывшего депутата планируют наградить нагрудным знаком «Почетного гражданина Тюменской области». Награду присудили Юрию Коневу за заслуги в сфере общественной и государственной деятельности.

«Мне повезло: Юрия Михайловича я знаю давно и считаю его своим учителем. Нам вместе пришлось пройти некоторый путь. Предлагаю его кандидатуру поддержать», — заявил депутат Владимир Ковин.

Стоит отметить, что Юрий Конев был самым молодым ректором. Бывший депутат также являлся руководителем Тобольского педагогического института.

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