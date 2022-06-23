Дефицит бюджета вырос до 90 млрд, знак Почетного гражданина, бесплатные пересадки

В 2023 году тюменцы смогут не платить за пересадку в автобусах
По инициативе депутатов городской думы, в следующем году в областной столице будет введена система, которая позволит не взымать оплату проезда с пассажиров, которые пересаживаются с одного автобуса на другой в течение часа.
Как рассказал председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов, опираясь на опыт муниципалитетов, использующих такую систему, подобная будет создана в Тюмени. На данный момент уже заключили контракт на разработку проекта. Возможно, будет введен специальный электронный носитель, который будет демонстрировать право пассажира пересаживаться без оплаты проезда.
К такой идее чиновники пришли из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Для многих тюменцев цена стала ощутимой, поэтому предложили отменить оплату за пересадку.
Дефицит бюджета Тюменской области составил 90,3 млрд рублей
Народные избранники в ходе десятого заседания Тюменской областной Думы приняли изменения в региональный бюджет. Отмечается рост доходов и расходов. Теперь дефицит регионального бюджета достиг отметки в 90,3 млрд рублей. В ходе голосования все депутаты единогласно поддержали изменения.
Михаил Таранов выступил на заседании и рассказал о бюджете Тюменской области. Предлагается потратить 315 млрд рублей, из которых 34 млрд пойдут на медицину и здравоохранение, 25 млрд — на социальные нужды, еще более 35 млрд — на образование, 20 млрд — на транспортную инфраструктуру.
При этом Михаил Таранов заявил о возможности займа средств к концу текущего года.
Звание «Почетного гражданина» получил бывший депутат Юрий Конев
Бывшего депутата планируют наградить нагрудным знаком «Почетного гражданина Тюменской области». Награду присудили Юрию Коневу за заслуги в сфере общественной и государственной деятельности.
«Мне повезло: Юрия Михайловича я знаю давно и считаю его своим учителем. Нам вместе пришлось пройти некоторый путь. Предлагаю его кандидатуру поддержать», — заявил депутат Владимир Ковин.
Стоит отметить, что Юрий Конев был самым молодым ректором. Бывший депутат также являлся руководителем Тобольского педагогического института.