Дефицит бюджета Тюменской области вырос до 90,3 млрд рублей

«Предлагаемый объем расходов составляет более 315 млрд рублей. Почти 34 млрд рублей — на план расходов по программе развития сферы здравоохранения. Более 25 млрд рублей предлагаем на программу социальной политики. Более 35 млрд направлено на развитие образования и науки, еще около 20 млрд рублей — на транспортную инфраструктуру»,сообщил в ходе заседания Михаил Таранов.
Доходы областного бюджета на 2022 год увеличиваются на 29,2 млрд рублей или на 15%. А расходы увеличат на 82 млрд рублей или 35%. Таким образом, дефицит бюджета Тюменской области увеличился до 90,3 млрд рублей.
Вопрос выступающему задал депутат Артем Зайцев. Он поинтересовался, может ли Тюменская область рассчитывать на дополнительные средства из федерального бюджета. Таранов предложил быть реалистами, учитывая точку зрения Минфина РФ. Регион входит в 10-ку лидеров по уровню бюджетной обеспеченности. Потому рассчитывать на увеличения софинансирования не стоит.
«Не исключаю, что к концу 2022 года мы будем вынуждены заимствовать средства при определенных обстоятельствах. Но делать этого не хочется»,заверил Таранов.
Поправки в бюджет области были приняты депутатами. Все единогласно проголосовали «за».