Дефицит бюджета Тюменской области вырос до 90,3 млрд рублей

«Предлагаемый объем расходов составляет более 315 млрд рублей. Почти 34 млрд рублей — на план расходов по программе развития сферы здравоохранения. Более 25 млрд рублей предлагаем на программу социальной политики. Более 35 млрд направлено на развитие образования и науки, еще около 20 млрд рублей — на транспортную инфраструктуру»,сообщил в ходе заседания Михаил Таранов.