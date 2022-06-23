билайн объявляет об акции «Семейный бонусный пакет 50 ГБ»

Акция предоставляется только новым абонентам билайна.
«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.
«Дели ВСЁ» — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.
Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.