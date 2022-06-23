Банк Хоум Кредит объявил о запуске бесконтактной оплаты товаров по QR-коду

По данным ЦБ за первый квартал этого года, СБП пользуется каждый третий россиянин. С начала запуска системы около 50 миллионов человек совершили с ее помощью 1,4 миллиарда операций. Также выросло число торговых точек, где есть возможность воспользоваться оплатой через СБП. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в четыре раза – до 243 тысяч. Об этом пишет newizv.ru.