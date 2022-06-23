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Банк Хоум Кредит объявил о запуске бесконтактной оплаты товаров по QR-коду

23 июня 11:40
Фото: cleverence
Банк Хоум Кредит предоставил своим клиентам возможность оплачивать товары через QR-код в системе быстрых платежей (СБП). На начальном этапе сервис доступен держателям дебетовых карт.

По данным ЦБ за первый квартал этого года, СБП пользуется каждый третий россиянин. С начала запуска системы около 50 миллионов человек совершили с ее помощью 1,4 миллиарда операций. Также выросло число торговых точек, где есть возможность воспользоваться оплатой через СБП. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в четыре раза – до 243 тысяч. Об этом пишет newizv.ru.

По мнению экспертов, популярность бесконтактной оплаты через СБП только растет. Этому способствует внедрение нового сервиса крупными розничными банками, среди которых Банк Хоум Кредит.

В офлайн-магазине можно оплатить покупки через приложение «Хоум Кредит». В нем нужно зайти в раздел «Оплата» и в верхнем правом углу нажать на значок QR-кода, а затем отсканировать код, воспользовавшись камерой телефона. В онлайн-магазинах необходимо выбрать оплату через СБП, после чего выбрать Банк Хоум Кредит из списка, а затем подтвердить платеж в приложении.

Кроме того, клиенту иногда нужно самостоятельно ввести сумму платежа. Подтверждается оплата вводом кода из сообщения, которое придет на смартфон владельца банковской карты. Оплата моментальная и без комиссий. Для этого не требуются пластиковая карта или терминал оплаты – все происходит бесконтактно.

В сутки максимальный лимит платежей через СБП составляет один миллион рублей.

Как сообщил Сергей Лавренев, начальник управления по развитию продукта департамента онлайн-сервисов Банка Хоум Кредит, оплата по QR-коду является отличной альтернативой для тех, кто привык платить за покупки с помощью телефона. Это удобно и безопасно. На первом этапе была запущена функция для оплаты дебетовыми картами Банка Хоум Кредит. Далее планируется расширять ее и на другие карты.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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