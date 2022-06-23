Александр Моор: Каждому региону нужна новая промышленная политика

«Есть самые разные предположения, несовместимые друг с другом. И возникает ощущение, что у нас в промышленной политике разбираются не все. Нужно поступить так, как мы делали на наших Губернаторских чтениях, слушать не скорых на язык дилетантов, а настоящих специалистов, давно и глубоко погруженных в эту проблематику», отметил Александр Моор.