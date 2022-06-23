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Александр Моор: Каждому региону нужна новая промышленная политика

23 июня 12:23
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Федеральную и региональную промышленную политику обсудили на Губернаторских чтениях, которые накануне прошли в Тюмени. Как отметил глава области Александр Моор, каждому региону необходимо следовать своей промышленной политике, сообщает пресс-службу губернатора Тюменской области.

В Губернаторских чтениях приняли участие представители органов власти и депутатского корпуса, предприниматели, общественники, преподаватели и студенты тюменских вузов.

«Есть самые разные предположения, несовместимые друг с другом. И возникает ощущение, что у нас в промышленной политике разбираются не все. Нужно поступить так, как мы делали на наших Губернаторских чтениях, слушать не скорых на язык дилетантов, а настоящих специалистов, давно и глубоко погруженных в эту проблематику», отметил Александр Моор.

С основным докладом на тему «Новые контуры промышленной политики: федерация и регионы» выступил кандидат технических наук, директор по экономической политике, директор Центра исследований структурной политики, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Юрий Симачев. Спикер озвучил основные тренды в глобальном производстве и представил оценку особенностей позиционирования России в мировой экономике. Особое внимание ученый обратил на развитие Тюменской области. По его оценке, наш регион относится к высокоразвитым регионам и стремительно развивается в сегменте электронной торговли.

По окончании чтений Александр Моор отметил, что такие встречи всегда построены так, чтобы в ходе обсуждения найти интересные и нестандартные решения.

«Уверен, что участники и слушатели сегодняшней дискуссии смогли по-новому увидеть региональную промышленную политику. Это поможет нам в дальнейшем принимать правильные управленческие решения», пояснил глава региона.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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