Александр Моор: Каждому региону нужна новая промышленная политика

В Губернаторских чтениях приняли участие представители органов власти и депутатского корпуса, предприниматели, общественники, преподаватели и студенты тюменских вузов.
«Есть самые разные предположения, несовместимые друг с другом. И возникает ощущение, что у нас в промышленной политике разбираются не все. Нужно поступить так, как мы делали на наших Губернаторских чтениях, слушать не скорых на язык дилетантов, а настоящих специалистов, давно и глубоко погруженных в эту проблематику», отметил Александр Моор.
С основным докладом на тему «Новые контуры промышленной политики: федерация и регионы» выступил кандидат технических наук, директор по экономической политике, директор Центра исследований структурной политики, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Юрий Симачев. Спикер озвучил основные тренды в глобальном производстве и представил оценку особенностей позиционирования России в мировой экономике. Особое внимание ученый обратил на развитие Тюменской области. По его оценке, наш регион относится к высокоразвитым регионам и стремительно развивается в сегменте электронной торговли.
По окончании чтений Александр Моор отметил, что такие встречи всегда построены так, чтобы в ходе обсуждения найти интересные и нестандартные решения.
«Уверен, что участники и слушатели сегодняшней дискуссии смогли по-новому увидеть региональную промышленную политику. Это поможет нам в дальнейшем принимать правильные управленческие решения», пояснил глава региона.