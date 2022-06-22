Всероссийские премьеры «Проклятие Артура» и «Главная роль» в тюменском кинотеатре

18-летний Алекс — давний большой фанат фэнтезийной саги об «Артуре и минипутах» — вместе с друзьями отправляется в дом, где снимали его любимые фильмы. Но восторг ребят быстро проходит, когда они понимают, в какой смертоносный капкан попали. Маленькие существа, обитающие в доме, не будут с ними такими дружелюбными, какими были в фильмах. Что они приготовили незваным гостям? Сказку или настоящий кошмар?