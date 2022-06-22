nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Всероссийские премьеры «Проклятие Артура» и «Главная роль» в тюменском кинотеатре

22 июня 15:47
Фото: «Синема Парк»
26 и 28 июня в тюменском кинотеатре покажут всероссийские премьеры фильмов «Проклятие Артура» и «Главная роль».

«Проклятие Артура»: всероссийская премьера хоррора от Люка Бессона

26 июня в 19.00 «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру нового проекта Люка Бессона — хоррора «Проклятие Артура».

18-летний Алекс — давний большой фанат фэнтезийной саги об «Артуре и минипутах» — вместе с друзьями отправляется в дом, где снимали его любимые фильмы. Но восторг ребят быстро проходит, когда они понимают, в какой смертоносный капкан попали. Маленькие существа, обитающие в доме, не будут с ними такими дружелюбными, какими были в фильмах. Что они приготовили незваным гостям? Сказку или настоящий кошмар?

«Главная роль»: всероссийская премьера сатирической комедии с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус + лекция от кинокритика Дениса Виленкина

28 июня «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на главную премьеру лета — стильный фарс о жизни и творчестве от создателей «Вики Кристина Барселона» — фильм «Главная роль».

Это яркая трагикомедия о звездах со звездами, освещающая изнанку шоу-бизнеса. Главные роли исполняют испанские актеры с голливудскими именами: оскароносная Пенелопа Крус и неподражаемый Антонио Бандерас.

Фото: "Синема-парк"

Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где картина сорвала бурные овации и получила высокие отзывы прессы. Теперь фильм добрался до российского зрителя, успевшего соскучиться по большому кино на экранах кинотеатров. Перед началом премьерного показа — видео-лекция от кинокритика Дениса Виленкина (Афиша, SRSLY).

Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ, кумир миллионов, и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

Вся изнанка шоу-бизнеса и остроумная сатира о звёздах со звёздами — оскароносной Пенелопой Крус и неподражаемым Антонио Бандерасом.

#Новости#Анна Доронина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25