Всероссийские премьеры «Проклятие Артура» и «Главная роль» в тюменском кинотеатре

«Проклятие Артура»: всероссийская премьера хоррора от Люка Бессона
26 июня в 19.00 «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру нового проекта Люка Бессона — хоррора «Проклятие Артура».
18-летний Алекс — давний большой фанат фэнтезийной саги об «Артуре и минипутах» — вместе с друзьями отправляется в дом, где снимали его любимые фильмы. Но восторг ребят быстро проходит, когда они понимают, в какой смертоносный капкан попали. Маленькие существа, обитающие в доме, не будут с ними такими дружелюбными, какими были в фильмах. Что они приготовили незваным гостям? Сказку или настоящий кошмар?
«Главная роль»: всероссийская премьера сатирической комедии с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус + лекция от кинокритика Дениса Виленкина
28 июня «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на главную премьеру лета — стильный фарс о жизни и творчестве от создателей «Вики Кристина Барселона» — фильм «Главная роль».
Это яркая трагикомедия о звездах со звездами, освещающая изнанку шоу-бизнеса. Главные роли исполняют испанские актеры с голливудскими именами: оскароносная Пенелопа Крус и неподражаемый Антонио Бандерас.
Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, где картина сорвала бурные овации и получила высокие отзывы прессы. Теперь фильм добрался до российского зрителя, успевшего соскучиться по большому кино на экранах кинотеатров. Перед началом премьерного показа — видео-лекция от кинокритика Дениса Виленкина (Афиша, SRSLY).
Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ, кумир миллионов, и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?
Вся изнанка шоу-бизнеса и остроумная сатира о звёздах со звёздами — оскароносной Пенелопой Крус и неподражаемым Антонио Бандерасом.