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В Тюменской области три предприятия задерживают зарплату работникам

22 июня 12:55
Фото: 1Mi
В прокуратуре Тюменской области состоялось заседание по защите трудовых прав. Обсуждался производственный травматизм, задолженность на трёх предприятиях региона по заработной плате сотрудников.

Прокуроры указали на необходимость закрыть долги.

«На заседании рабочей группы обсуждена ситуация с задолженностью по заработной плате в ООО «Стройэлектроможнтаж», ООО «СибСтройСервис», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ООО «Тюменьгазсервис»,сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что по данным СБИС в 2020 году выручка ООО «Тюменьгазсервис» увеличилась с 333 до 511 млн рублей. В прошлом году прибыль составила 400 000 рублей, на предприятии работают 63 сотрудника. Организация занимается ремонтом машин и оборудования.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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