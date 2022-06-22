В Тюменской области три предприятия задерживают зарплату работникам

Следует отметить, что по данным СБИС в 2020 году выручка ООО «Тюменьгазсервис» увеличилась с 333 до 511 млн рублей. В прошлом году прибыль составила 400 000 рублей, на предприятии работают 63 сотрудника. Организация занимается ремонтом машин и оборудования.