В Тюменской области четвертые сутки ищут 78-летнего грибника

На данный момент поисковые дружины прочесывают лес, расположенный в районе между селом Шорохова и населенным пунктом Леваши.
Напомним, пенсионер пропал в воскресенье, 19 июня. В этот день вместе со своей женой он отправился в лес за грибами. Женщина, закончив собирать дикоросы, первая вышла к машине. Но ее муж так и не вернулся.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в тюменских лесах благодаря сырой, но теплой погоде, наблюдается небывалый урожай грибов. Жители региона собирают белые грибы буквально ведрами. Между тем, грибники отмечают, что также в лесах в этом году много змей и советуют любителям тихой охоты быть крайне осторожными.
Также грибники сообщают о медвежьих следах в районе села Бухтала Нижнетавдинского района и деревни Падерино Тюменского района.