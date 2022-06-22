nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области четвертые сутки ищут 78-летнего грибника

22 июня 08:23
Фото: МЧС по Тюменской области
В Тюменской области четвертые сутки не могут найти потерявшегося в лесу 78-летнего грибника. В поисковой операции задействованы представители полиции и МЧС, добровольцы. Также на вооружении поисковиков четыре единицы техники.
Сюжет
Тюмень

На данный момент поисковые дружины прочесывают лес, расположенный в районе между селом Шорохова и населенным пунктом Леваши.

Напомним, пенсионер пропал в воскресенье, 19 июня. В этот день вместе со своей женой он отправился в лес за грибами. Женщина, закончив собирать дикоросы, первая вышла к машине. Но ее муж так и не вернулся.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в тюменских лесах благодаря сырой, но теплой погоде, наблюдается небывалый урожай грибов. Жители региона собирают белые грибы буквально ведрами. Между тем, грибники отмечают, что также в лесах в этом году много змей и советуют любителям тихой охоты быть крайне осторожными.

Также грибники сообщают о медвежьих следах в районе села Бухтала Нижнетавдинского района и деревни Падерино Тюменского района.

#Новости#Тюмень#Поисковики#Пропавшие#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25