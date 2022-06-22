В Тюменской области четвертые сутки ищут 78-летнего грибника

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в тюменских лесах благодаря сырой, но теплой погоде, наблюдается небывалый урожай грибов. Жители региона собирают белые грибы буквально ведрами. Между тем, грибники отмечают, что также в лесах в этом году много змей и советуют любителям тихой охоты быть крайне осторожными.