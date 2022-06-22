В тюменской луже утонула гладильная доска

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году как никогда часто жители Тюменской области жалуются на затопленные автодороги, дворы и тротуары. Особенно остро данный вопрос стоит в деревнях, дороги до которых выложены из грунта. Во время дождей их размывает — не может проехать ни автобус, ни легковой автомобиль.