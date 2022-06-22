nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменской луже утонула гладильная доска

22 июня 08:03
Фото: 1Mi
Настоящий портал в пропасть появился в Тюмени на улице 50 лет Октября, 43. После дождя здесь образовалась настолько глубокая лужа, что в ней даже утонула гладильная доска, находящаяся в горизонтальном положении. Как она там оказалась — это уже другой вопрос.
Сюжет
Тюмень

Фотографии «озера» опубликовали пользователи группы Тюмень ЧП.

«Надеемся, что на лужу обратят внимание соответствующие службы. Ведь может пострадать ребенок, решив измерить глубину», написали тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году как никогда часто жители Тюменской области жалуются на затопленные автодороги, дворы и тротуары. Особенно остро данный вопрос стоит в деревнях, дороги до которых выложены из грунта. Во время дождей их размывает — не может проехать ни автобус, ни легковой автомобиль.

#Новости#Тюмень#Лужи#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25