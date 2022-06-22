В Тюмени загорелась квартира в крупном здании на 50 лет Октября

В Тюмени 22 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в «Новином квартале», в квартире на 50 лет Октября, 57 А. По данным ведомства, огонь был быстро локализован, инцидент произошел на 14-м этаже здания.

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