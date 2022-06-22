В Тюмени загорелась квартира в крупном здании на 50 лет Октября

На место ЧП прибыли 17 спасателей МЧС.
«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение из квартиры на 14-м этаже. В настоящее время пожар локализован. Сведений о погибших и пострадавших не поступало»,отметили в ведомстве.
Из многоквартирного здания были эвакуированы 4 человека.
Ранее «Наш город» писал, что более одного миллиона рублей планируют взыскать с 45-летнего жителя Исетского района за поджог. По вине тюменца лесным насаждениям на площади тысяча квадратных метров был причинен ущерб.