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В Тюмени загорелась квартира в крупном здании на 50 лет Октября

22 июня 10:24
Фото: МЧС
В Тюмени 22 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в «Новином квартале», в квартире на 50 лет Октября, 57 А. По данным ведомства, огонь был быстро локализован, инцидент произошел на 14-м этаже здания.
Сюжет
Тюмень

На место ЧП прибыли 17 спасателей МЧС.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение из квартиры на 14-м этаже. В настоящее время пожар локализован. Сведений о погибших и пострадавших не поступало»,отметили в ведомстве.

Из многоквартирного здания были эвакуированы 4 человека.

Ранее «Наш город» писал, что более одного миллиона рублей планируют взыскать с 45-летнего жителя Исетского района за поджог. По вине тюменца лесным насаждениям на площади тысяча квадратных метров был причинен ущерб.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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