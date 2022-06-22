В Тюмени на Червишевском тракте закрыли левую полосу для движения

Из-за того, что ночью на развязке была перекрыта левая полоса, утром многие водители, пользующиеся путепроводом по Червишевскому тракту, оказались в замешательстве, потому что не знали, что поменялась схема объезда ремонтных работ. В соцсетях появились даже предупреждение о том, что сменились полосы где открыто движение.