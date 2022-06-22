В Тюмени на Червишевском тракте закрыли левую полосу для движения

Из-за того, что ночью на развязке была перекрыта левая полоса, утром многие водители, пользующиеся путепроводом по Червишевскому тракту, оказались в замешательстве, потому что не знали, что поменялась схема объезда ремонтных работ. В соцсетях появились даже предупреждение о том, что сменились полосы где открыто движение.
«Движение на мосту по Червишевскому тракт перепустили по правой стороне! Будьте внимательны», сообщает пользователь паблика «ЧС Тюмень».
Между тем, в ГУСе Тюменской области сообщили, что въезд с Червишевского тракта будет закрыт до конца недели. А в целом, ремонтные работы на развязке будут продолжаться до конца лета.
«Ремонт всей развязки разбит на 4 этапа по числу полос. Он продлится до начала учебного года. Работы организованы благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“», рассказали «Нашему городу» в пресс-службе ГУСа.
При этом схемы объезда для водителей перекрытого участка ГУС Тюменской области не предоставил.
Стоит отметить, что ранее «Наш Город» писал, что ремонтные работы, проводившиеся на правой полосе движения развязки на Червишевском тракте не раз создавали огромные пробки. Зачастую дорожные заторы начинаются от улицы Пархоменко и заканчиваются на пересечении улиц Федюнинского и Самарцева.