В прохладный день тюменский школьник искупался в опасном месте

«Мальчику лет 13 от силы, купается в Туре, на улице ветер, холодно, сильное течение. Рыбаки не говорят замечаний мальчику, сказали что это опасно - не слушает. Похоже ему все равно»,сообщает подписчик паблика.
Купальный сезон в областной столице открылся в конце мая, но тёплых дней для купания практически не было. Следует отметить, что официально в городе действует только три места, где можно поплавать на открытом воздухе (это платные пляжи).
По данным синоптиков, жаркую погоду в Тюмени следует ждать только в июле. Потеплеет до + 30 градусов.