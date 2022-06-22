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В прохладный день тюменский школьник искупался в опасном месте

22 июня 13:16
Фото: 1Mi
В Тюмени 22 июня местные жители заметили мальчика, который купался в реке Тура. По данным паблика «ЧС Тюмень», он не реагировал на замечания. При этом сегодня в городе похолодало до + 18 градусов.

«Мальчику лет 13 от силы, купается в Туре, на улице ветер, холодно, сильное течение. Рыбаки не говорят замечаний мальчику, сказали что это опасно - не слушает. Похоже ему все равно»,сообщает подписчик паблика.

Купальный сезон в областной столице открылся в конце мая, но тёплых дней для купания практически не было. Следует отметить, что официально в городе действует только три места, где можно поплавать на открытом воздухе (это платные пляжи).

По данным синоптиков, жаркую погоду в Тюмени следует ждать только в июле. Потеплеет до + 30 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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