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В Ишиме на утилизационном заводе проведут модернизацию и устранят неприятный запах

22 июня 11:48
Фото: 1Mi
В Ишиме на утилизационном заводе началась модернизация. По информации губернатора Тюменской области, на эти цели потратят почти 1 млрд рублей. Проект реализуется предприятием «Русские Протеины Тюмень».

Здесь будут производить высокобелковую муку. Ожидается, что она заменит импортную продукцию, а после модернизации появятся дополнительные 50 рабочих мест. Изменения помогут устранить неприятный запах в Ишиме.

Более того, «Русские Протеины Тюмень» получил целевой займ на 39 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что производители строительных материалов из Тюменской области смогли закрыть потребности в арматуре, стеновых блоках, насосном оборудовании местные стройки.

Также напомним, Тюменская область находится на 5 месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Рейтинг был оглашен на Петербуржском международном экономическом форуме, в котором губернатор принимал участие. Среди достижений области в первом полугодии — значительный рост товарооборота со странами ближнего зарубежья. К прмиеру, только в рамках экономического форума подписали соглашение по хранению и экспорту с компанией «Зерновой сухопутный зерновой коридор». Организация построит элеватор, где можно будет хранить до 200 тысяч тонн зерна. А на последнем ПМЭФ Тюменская область заключила соглашения на 3 млрд рублей инвестиций.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области планомерно осуществляет комплексную работу по развитию внешнеэкономической деятельности региона и наращиванию объемов несырьевого экспорта. В области работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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