В Ишиме на утилизационном заводе проведут модернизацию и устранят неприятный запах

Также напомним, Тюменская область находится на 5 месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Рейтинг был оглашен на Петербуржском международном экономическом форуме, в котором губернатор принимал участие. Среди достижений области в первом полугодии — значительный рост товарооборота со странами ближнего зарубежья. К прмиеру, только в рамках экономического форума подписали соглашение по хранению и экспорту с компанией «Зерновой сухопутный зерновой коридор». Организация построит элеватор, где можно будет хранить до 200 тысяч тонн зерна. А на последнем ПМЭФ Тюменская область заключила соглашения на 3 млрд рублей инвестиций.