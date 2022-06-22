В банке непрофильных активов "Траст" рассказали о намерении продать ГК "Интеко"

“Если мы получим предложение по той цене, которая была в прошлом году, то вернемся к вопросу продажи компании. Если не получим, то просто переждем эту “просадку“, пока не нормализуются процентные ставки и ситуация на рынке”, - подчеркнул он в разговоре. “Многие просят дисконт, но мы с дисконтом ничего не продаем”, - отметил Александр Соколов.