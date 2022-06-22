В банке непрофильных активов "Траст" рассказали о намерении продать ГК "Интеко"

Соколов озвучил данное решение в интервью с информационным агентством «Интерфакс». Приобретением данного актива, по словам Соколова, уже заинтересованы по меньшей мере пять инвесторов. Причем среди них есть и те, кто интересовался активом ранее.
“Если мы получим предложение по той цене, которая была в прошлом году, то вернемся к вопросу продажи компании. Если не получим, то просто переждем эту “просадку“, пока не нормализуются процентные ставки и ситуация на рынке”, - подчеркнул он в разговоре. “Многие просят дисконт, но мы с дисконтом ничего не продаем”, - отметил Александр Соколов.
Банк непрофильных активов “Траст” осуществляет управление группой компаний “Интеко” с 2018 года. За это время произведена полная реструктуризация и оздоровление актива. Теперь “Интеко” - это успешная развивающаяся компания с чистым юридическим контуром. Система управления компании абсолютно прозрачна, все финансовые результаты подтверждаются аудитом. В отчетах указана сумма выручки за 2021 год в размере 58,6 млрд рублей, EBITDA - 18,2 млрд рублей.
Банк непрофильных активов “Траст” – российский финансовый институт, который был основан в 2018 году путем консолидации ряда непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Его деятельность направлена на управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.