Тюменцы выложили контур торпедного катера «Комсомолец» из свечей

«Мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. С территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой. Гордимся и помним подвиг каждого», отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, принявший участие в мероприятии.