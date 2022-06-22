Тюменцы выложили контур торпедного катера «Комсомолец» из свечей

По традиции прошли церемония возложения цветов к монументу Вечного огня и минута молчания.
«Мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. С территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой. Гордимся и помним подвиг каждого», отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, принявший участие в мероприятии.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни 100-летний юбилейный День рождения отпраздновал тюменский ветеран Великой Отечественной войны Павел Сюткин. Глава региона поздравил его с праздником и пожелал крепкого здоровья.