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Тюменцы в субботу не смогут купить алкоголь

22 июня 07:34
Фото: 1Mi
В Тюмени на этой неделе не будут продавать алкоголь. Спиртные напитки жители областной столицы не смогут приобрести в субботу, 25 июня. В этот день в городе пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи.

В свободной продаже будет лишь алкоголь в заведениях общественного питания, сообщили nashgorod.ru в администрации Тюмени.

Отметим, это уже третье за месяц ограничение продажи спиртных напитков. Ранее запрет на реализацию данного товара был установлен 1 июня, в День защиты детей, и 12 июня, в День России.

Следующие ограничение жителей областной столицы ждут в День города, 30 июля, в День знаний, 1 сентября. В эти дни в магазинах тюменцам спиртные напитки не продадут.

Ранее «Наш Город» писал, что с начала года на тюменских дорогах остановили порядка полутора тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. По их вине зарегистрировано более 30 ДТП, около трети из них — со смертельным исходом.

#Новости#Алкоголь#Запреты#Валентина Бурнашева#Общество
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