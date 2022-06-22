Тюменцы в субботу не смогут купить алкоголь

В свободной продаже будет лишь алкоголь в заведениях общественного питания, сообщили nashgorod.ru в администрации Тюмени.
Отметим, это уже третье за месяц ограничение продажи спиртных напитков. Ранее запрет на реализацию данного товара был установлен 1 июня, в День защиты детей, и 12 июня, в День России.
Следующие ограничение жителей областной столицы ждут в День города, 30 июля, в День знаний, 1 сентября. В эти дни в магазинах тюменцам спиртные напитки не продадут.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала года на тюменских дорогах остановили порядка полутора тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. По их вине зарегистрировано более 30 ДТП, около трети из них — со смертельным исходом.