Тюменец стал финалистом шоу «Кондитер. Дети», срубка 600 деревьев, захоронения

Школьник из Тюмени прошел в финал шоу «Кондитер. Дети»
Программа выходит на телеканале «Пятница». В шоу юные участники из разных уголков страны соревнуются в создании кондитерских изделий. В финал конкурса смогу пройти тюменский школьник, который представил жюри съедобную «нефтяную вышку».
По словам участника программы, торт состоял из шоколадного бисквита и карамели. Более того, мальчик подарил команде проекта настоящую нефть в бутылке.
Пройдя в финал, школьник представил торт в морском стиле. В финале одержала победу участница из Санкт-Петербурга. Предполагается, что состоится суперфинал проекта «Кондитер. Дети», где дети будут сражаться за приз в 500 тысяч рублей.
В Тюменской области появился участок для захоронений погибших на Украине
На Червишевском кладбище под захоронения погибших в ходе специальной военной операции на Украине выделили специальный участок. Возле могил военных устанавливают флаги войск.
Землю подготовили к захоронениям еще в прошлом году, хотя могилы начали появляться только весной текущего года.
Стоит отметить, что региональным правительством установлены выплаты семьям погибших участников специальной военной операции. Если боец погиб, семья получит 3 миллиона рублей. Помимо того, будут компенсированы 65 тысяч рублей члену семьи, который возьмется за финансовую составляющую похорон.