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Тюменец стал финалистом шоу «Кондитер. Дети», срубка 600 деревьев, захоронения

22 июня 18:59
Фото: 1Mi
Юный тюменец стал финалистом шоу «Кондитер. Дети» с тортом в виде нефтяной вышки. По словам Константина, торт был сделан из шоколадного бисквита, также в составе присутствует карамель
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Тюмень

Школьник из Тюмени прошел в финал шоу «Кондитер. Дети»

Программа выходит на телеканале «Пятница». В шоу юные участники из разных уголков страны соревнуются в создании кондитерских изделий. В финал конкурса смогу пройти тюменский школьник, который представил жюри съедобную «нефтяную вышку».

По словам участника программы, торт состоял из шоколадного бисквита и карамели. Более того, мальчик подарил команде проекта настоящую нефть в бутылке.

Пройдя в финал, школьник представил торт в морском стиле. В финале одержала победу участница из Санкт-Петербурга. Предполагается, что состоится суперфинал проекта «Кондитер. Дети», где дети будут сражаться за приз в 500 тысяч рублей.

В Тюменской области появился участок для захоронений погибших на Украине

На Червишевском кладбище под захоронения погибших в ходе специальной военной операции на Украине выделили специальный участок. Возле могил военных устанавливают флаги войск.

Землю подготовили к захоронениям еще в прошлом году, хотя могилы начали появляться только весной текущего года.

Фото: «НашГород»

Стоит отметить, что региональным правительством установлены выплаты семьям погибших участников специальной военной операции. Если боец погиб, семья получит 3 миллиона рублей. Помимо того, будут компенсированы 65 тысяч рублей члену семьи, который возьмется за финансовую составляющую похорон.

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