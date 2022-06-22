Современные творческие кластеры и точки притяжения на месте заброшенных промзон

Здесь часто проводят выставки, концерты современных исполнителей, вечеринки, гастро-фестивали. В обычный будний день также есть куда заглянуть — на «Флаконе» соседствуют корнер украшений из настоящих метеоритов, книжный магазин, выставочное пространство, бары и рестораны. Кроме того, внешнее убранство дизайн-завода выглядит очень привлекательно: здесь много стрит-арта, граффити, что делает его одним из лучших в Москве мест для фотосессий.