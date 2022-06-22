Современные творческие кластеры и точки притяжения на месте заброшенных промзон

Некоторые бывшие заводы и фабрики, преимущественно те, что сохранили красивую дореволюционную краснокирпичную архитектуру, стали новыми центрами притяжения столицы, в которых теперь снова кипит жизнь. Но не рабочая, а яркая, креативная и вдохновляющая на творчество.
Дизайн-завод «Флакон» находится на территории бывшего хрустально-стекольного завода, где производились флаконы для духов — отсюда и название. Сегодня в старых кирпичных корпусах расположились творческие лавочки и мастерские, где можно поучаствовать в мастер-классах, небольшие магазины дизайнерских товаров, модные шоу-румы и симпатичные креативные бюро.
Здесь часто проводят выставки, концерты современных исполнителей, вечеринки, гастро-фестивали. В обычный будний день также есть куда заглянуть — на «Флаконе» соседствуют корнер украшений из настоящих метеоритов, книжный магазин, выставочное пространство, бары и рестораны. Кроме того, внешнее убранство дизайн-завода выглядит очень привлекательно: здесь много стрит-арта, граффити, что делает его одним из лучших в Москве мест для фотосессий.
Примыкающий к «Флакону» еще один творческий кластер, от архитектуры которого так и веет эпохой авангарда. Самой примечательной сохранившейся с советских времен постройкой является главный корпус — хлебозавод-автомат цилиндрической формы, придуманный инженером Марсаковым.
Сегодня в просторном помещении расположились магазины современных российских брендов, тату-студия, кофейня. В других зданиях «Хлебозавода» — шоу-румы одежды, украшений и товаров для дома, магазин комиксов, виниловых пластинок, а также множество ресторанов и кафе, которые летом открывают уличные веранды.
Один из первых в Москве арт-кластеров, задавших тренд на необычное использование бывших заводов и фабрик. Центр дизайна ARTPLAY расположен в опустевшем заводе «Манометр» на берегу Яузы. В прошлом безликие корпуса сегодня превратились в территорию творчества и дизайна — здесь расположены офисы многих архитектурных бюро и шоу-румы мебельных компаний.
Кроме того, именно сюда отправляются желающие обучаться творческим специальностям, например, в Британской высшей школе дизайна или Московской школе кино. Яркие студенты «Британки» и других школ отлично дополняют креативную атмосферу кластера.
Недалеко от предыдущей локации расположился еще один краснокирпичный «городок» — центр современного искусства «Винзавод». Свое название он получил с отсылкой на 200-летнию историю: ранее здесь располагался пивоваренный завод. Корпуса и сегодня сохранили свое историческое название — цеха.
Вот уже 15 лет ЦСИ «Винзавод» поддерживает молодых художников, создает образовательные программы, проводит мастер-классы и исследования. На «Винзаводе» базируются 11 знаковых галерей, 6 образовательных центров, мастерские, выставочные залы, шоурумы, творческие магазинчики, кафе, кофейни и бары, среди которых, конечно, есть винный.
Еще один «сосед» ARTPLAY и «Винзавода» — бизнес-квартал «Арма» — самый минималистичный, строгий и тщательно отреставрированный из всех трех. Попав на его территорию, словно оказываешься в другом городе: круглые обновленные газгольдеры бывшего Московского газового завода выглядят очень необычно и привлекательно.
Здесь преобладают офисные пространства, но и прогуляться есть где: можно заглянуть в шоу-румы мебельных брендов, салоны и парикмахерские, магазины местных брендов одежды, многочисленные рестораны и кафе. Любителям ночной жизни будет интересно посетить расположенные здесь модные московские клубные площадки. Но и сама по себе архитектура квартала завораживает и достойна отдельной прогулки.
Шоколадная фабрика давно оставила краснокирпичные цеха на Болотном острове, но лакомое место почти у самого Кремля быстро облюбовали офисы диджитал-агентств и дизайн-студий, мастерские, клубные площадки, выставочные залы, многочисленные бары и рестораны.
Здесь располагался Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». С конца февраля 2022 года институт приостановил деятельность.
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