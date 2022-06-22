Скандал в Тобольской гордуме: депутаты внесли судимого чиновника в «Книгу почета»

«Душевная боль при воспоминаниях о потере матери и чисто человеческая брезгливость по отношению к этой самой директрисе. И ещё, очень хочется посмотреть в бессовестные глаза главы администрации Тобольска Максима Афанасьева. Я не верю, что он не знал о судимости Сидоровой и, главное, о том, за что её судили. А так попытка „перевести стрелки“ и кивнуть в сторону городской Думы выглядит смешно и грустно»Рассказала Михаилу Иванькову дочь погибшей Светлана С.