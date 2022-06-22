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Скандал в Тобольской гордуме: депутаты внесли судимого чиновника в «Книгу почета»

22 июня 11:53
Фото: 1Mi
Жители Тобольска возмутились внесением в список претендентов в Книгу почета города экс-директора Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Светланы Сидоровой. Решение, вызвавшее негативную реакцию местных жителей, 31 мая приняли депутаты городской думы.

Обнаружил это вопиющее нарушение всех норм этики и морали член Союза журналистов России Михаил Иваньков.

«31 мая решением Тобольской городской Думы, в „Книгу почёта г. Тобольска“ внесено имя Светланы Юрьевны Сидоровой. Некоторое время эта почтенная дама возглавляла тогда ещё Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Но ведь эта самая Светлана Сидорова была в 2012 году осуждена Тобольским городским судом по части 3 статьи 264 УК РФ за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего, по неосторожности, смерть человека»,рассказал «Нашему городу» Михаил Иваньков

Трагедия 2012 года в Тобольске

По данным следствия 30 сентября 2012 года Светлана Сидорова, управляя автомобилем «Nissan Almera», выехав на 255 километре автодороги «Тюмень- Ханты-Мансийск» на полосу встречного движения, допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21093. В результате ДИП пассажирка отечественного авто 6 октября 2012 года скончалась в ОБ№ 3 Тобольска от полученных травм.

Фото: Михаил Иваньков

Как сообщал 19 ноября 2012 года Интернет-портал «Тобольск Информ», Тобольский районный суд вынес обвинительный вердикт полностью признавшей вину Светлане Сидоровой, приговорив обвиняемую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, лишив её права управления транспортными средствами на полтора года.

Кроме того, суд обязал осужденную директора ТГИАМЗ выплатить в пользу семьи погибшей полтора миллиона рублей.

«Книга почета Тобольска» все стерпит

После внесения кандидатуры Светланы Сидоровой в книгу почета и утверждением ее депутатами гордумы Тобольска Михаил Иваньков встретился с дочерью погибшей.

Фото: Михаил Иваньков

«Душевная боль при воспоминаниях о потере матери и чисто человеческая брезгливость по отношению к этой самой директрисе. И ещё, очень хочется посмотреть в бессовестные глаза главы администрации Тобольска Максима Афанасьева. Я не верю, что он не знал о судимости Сидоровой и, главное, о том, за что её судили. А так попытка „перевести стрелки“ и кивнуть в сторону городской Думы выглядит смешно и грустно»Рассказала Михаилу Иванькову дочь погибшей Светлана С.

По регламенту раз в году администрация Тобольска, направляет в городскую Думу список тоболяков для внесения в «Книгу почёта».

По словам главы города Тобольска Максима Афанасьева, был предоставлен не полный пакет документов.

«Я никогда не оставляю без внимания то, что беспокоит тоболяков. И когда решение Тобольской городской думы о внесении Светланы Юрьевны Сидоровой в Книгу почёта вызвало негативный резонанс, начал сразу же разбираться в этом вопросе. В результате выявился ряд процессуальных нарушений. Ходатайство в думу направил музей. Думская комиссия по наградам должна детально рассмотреть все представленные документы, в том числе биографию. Как оказалась, она была предоставлена не в полном объёме»Написал в своем телеграм-канале Максим Афанасьев

Формально городская Дума Тобольска многие годы работала с наградными документами без проработанного регламента. Исправлять допущенную скандальную ошибку в срочном порядке пришлось главе города.

Скандальное решение отменили сами же депутаты

Депутатам пришлось созвать специальное внеочередное заседание думы для рассмотрения этого вопроса. Решение о внесении Светланы Сидоровой в Книгу почета Тобольска было отменено единогласно.

Кроме того, глава города внес предложение в регламент работы гордумы Тобольска о том, что наличие судимости должно являться строгим ограничением для получения подобных наград.

«Я не смог найти подобного прецедента в России, когда гордума принимала противоположное решение за месяц. Не удивительно, что депутаты не комментируют подобное поведение»Рассказал Михаил Иваньков

Он написал четыре статьи про этот случай, но все городские СМИ и паблики в соцсетях Тобольска, за исключением «ЧС Тобольск», для него были закрыты.

Представители «Единой России» и остальные депутаты дважды за календарный месяц приняли решения, которые кардинально противоречат друг другу. По его словам чиновники вынуждены были исправить документы после публикаций в соцсетях.

Редакция «Нашего города» направила запрос гордуму Тобольска, но на момент публикации ответа не поступило.

#Новости#Награды#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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