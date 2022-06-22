Сильные дожди и штормовой ветер ожидается в среду в Тюмени

Ливни будут идти с 02:00 до 14:00, выпадет 4-6 мм осадков. По прогнозам синоптиков, сильные порывы ветра до 15 м/с следует ждать к 6 часам утра. Температура воздуха днём составит + 18 градусов, влажность почти 85 %. К вечеру часть облаков рассеется.
В четверг большая часть облаков рассеется и выглянет солнце. Температура воздуха повысится до + 24 градусов, скорость ветра снизится до 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.
Небольшое похолодание ожидает тюменцев в пятницу. Температура воздуха снизится до + 22 градусов, скорость ветра составит 3-5 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается, до 17:00 в городе будет ясная погода.
К концу недели возможен небольшой дождь, синоптики ожидают тёплую и облачную погоду.