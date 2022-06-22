С тюменца хотят взыскать более 1 миллиона рублей из-за пожара

По данным искового заявления, 23 апреля тюменец, несмотря на введенный, на территории особый пожарный режим, занимался огневыми работами. Место их проведения не было оборудовано в соответствии с нормами пожарной безопасности. Итогом нарушения стал пожар на площади 1 га.
За нарушение правил пожарной безопасности на селянина завели административное дело и назначили штраф в размере четырех тысяч рублей. Позже был оценен размер ущерба, нанесенного в результате пожара. Он составит 1,11 млн рублей.
Слушания по данному делу назначены на 12 июля.
Напомним, в Тюменской области с апреля наблюдалась опасная пожароопасная обстановка. Стабилизировалась ситуация лишь к 20 числам мая. С начала сезона зарегистрировано 155 лесных пожаров. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, но с 17 июня жителям региона разрешено посещать леса.