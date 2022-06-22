С тюменца хотят взыскать более 1 миллиона рублей из-за пожара

По данным искового заявления, 23 апреля тюменец, несмотря на введенный, на территории особый пожарный режим, занимался огневыми работами. Место их проведения не было оборудовано в соответствии с нормами пожарной безопасности. Итогом нарушения стал пожар на площади 1 га.