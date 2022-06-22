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С тюменца хотят взыскать более 1 миллиона рублей из-за пожара

22 июня 08:46
Фото: 1Mi
Более одного миллиона рублей планируют взыскать с 45-летнего жителя Исетского района за поджог. По вине тюменца лесным насаждениям на площади тысяча квадратных метров был причинен ущерб. Иск на поджигателя подал в Исетский районный суд региональный Госохотдепартамент.

По данным искового заявления, 23 апреля тюменец, несмотря на введенный, на территории особый пожарный режим, занимался огневыми работами. Место их проведения не было оборудовано в соответствии с нормами пожарной безопасности. Итогом нарушения стал пожар на площади 1 га.

За нарушение правил пожарной безопасности на селянина завели административное дело и назначили штраф в размере четырех тысяч рублей. Позже был оценен размер ущерба, нанесенного в результате пожара. Он составит 1,11 млн рублей.

Слушания по данному делу назначены на 12 июля.

Напомним, в Тюменской области с апреля наблюдалась опасная пожароопасная обстановка. Стабилизировалась ситуация лишь к 20 числам мая. С начала сезона зарегистрировано 155 лесных пожаров. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, но с 17 июня жителям региона разрешено посещать леса.

#Новости#Пожар#Валентина Бурнашева#Общество
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