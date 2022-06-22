Резиденты экотехнопарков могут потратить 17,6 млрд рублей на переработку мусора

Уже 25 организаций выразили намерение стать резидентами экотехнопарков в восьми российских регионах. Они готовы потратить 17,6 миллиарда рублей на установку мощностей по утилизации и обработке отходов, передают vedomosti.ru.
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал о размещении на территориях этих объектов предприятий по утилизации отходов. Ежегодно в хозяйственный оборот будет вовлекаться до 1,1 миллиона тонн вторичного сырья. Из федерального бюджета на создание каждого экотехнопарка будет выделено свыше 1 миллиарда рублей. Всего российское правительство выделило на развитие инфраструктуры экотехнопарков 10 миллиардов рублей.
Гендиректор РЭО уточнил, что 90% расходов резидентов покроют деньги, полученные от размещения облигаций Российского экологического оператора. За 12 лет компании-резиденты должны будут вернуть эти деньги. Остальные 10% средств вложат сами резиденты.
По мнению директора по технологиям ППК «РЭО» Олега Шияновского, строительство экотехнопарков сыграет важную роль в создании точек по комплексному обращению с производственными отходами и ТКО. Речь идет об отходах, которые будут использоваться в качестве вторичного сырья.
Экотехнопарки будут построены Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Ставропольском, Краснодарском и Приморском регионах. В этом году специалисты приступят к проектированию объектов, также планируется получить заключение государственной экспертизы. К концу текущего года РЭО и регионы составят проектно-сметную документацию на создание объектов для экотехнопарков. В соответствии с планом все экотехнопарки будут построены в 2024 году.
Денис Буцаев отметил, что строительство экотехнопарков будет способствовать формированию экономики замкнутого цикла. Также создание данных объектов инфраструктуры послужит целям национального проекта «Экология»: к 2030 году сортировать 100% ТКО, а объемы захоронения отходов снизить вдвое.