Резиденты экотехнопарков могут потратить 17,6 млрд рублей на переработку мусора

Экотехнопарки будут построены Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Ставропольском, Краснодарском и Приморском регионах. В этом году специалисты приступят к проектированию объектов, также планируется получить заключение государственной экспертизы. К концу текущего года РЭО и регионы составят проектно-сметную документацию на создание объектов для экотехнопарков. В соответствии с планом все экотехнопарки будут построены в 2024 году.