После ремонта на Московском тракте появились кочки на дороге

«Да, на Московском тракте многострадальный мост, делают- делают, люди терпят пробки, через год снова делают. А по факту кому-то выгодно делать некачественно дороги. В США дороги из бетона заливают, и они лет 20 — 30 служат спокойно», пишет Елена А.
Также тюменцы отмечают и отсутствие разметки на дорогах — свежей нет, имеются лишь остатки прошлогодней.
«Раньше к июню уже весь город, даже маленькие улочки, были размечены. Нынче же и на основных артериях еле-еле, на перекрестках только нанесена разметка. И ямочный ремонт ужасный», пишет Петр Е.
Между тем, 9 июня администрация Тюмени объявила конкурс по поиску подрядной организации, которая будет заниматься выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города в период с 16 июля 2022 по 31 октября 2023 года. Заявленная стоимость контракта составляет более 1,6 миллиарда рублей.