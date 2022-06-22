После ремонта на Московском тракте появились кочки на дороге

«Да, на Московском тракте многострадальный мост, делают- делают, люди терпят пробки, через год снова делают. А по факту кому-то выгодно делать некачественно дороги. В США дороги из бетона заливают, и они лет 20 — 30 служат спокойно», пишет Елена А.