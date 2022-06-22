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После ремонта на Московском тракте появились кочки на дороге

22 июня 04:21
Фото: 1Mi
Кочки на отремонтированной автодороге по Московскому тракту обнаружили тюменские автовладельцы. По словам водителей, лучше дорожное покрытие не стало — кочки и выбоины сменили неровности, которые приходится объезжать.
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Тюмень

«Да, на Московском тракте многострадальный мост, делают- делают, люди терпят пробки, через год снова делают. А по факту кому-то выгодно делать некачественно дороги. В США дороги из бетона заливают, и они лет 20 — 30 служат спокойно», пишет Елена А.

Также тюменцы отмечают и отсутствие разметки на дорогах — свежей нет, имеются лишь остатки прошлогодней.

«Раньше к июню уже весь город, даже маленькие улочки, были размечены. Нынче же и на основных артериях еле-еле, на перекрестках только нанесена разметка. И ямочный ремонт ужасный», пишет Петр Е.

Между тем, 9 июня администрация Тюмени объявила конкурс по поиску подрядной организации, которая будет заниматься выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города в период с 16 июля 2022 по 31 октября 2023 года. Заявленная стоимость контракта составляет более 1,6 миллиарда рублей.

#Новости#Тюмень#Ремонт дорог#Валентина Бурнашева#Общество
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