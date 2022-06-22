Первая линия природной катастрофы: «Меридиан» строит ЖК прямо у памятника природы

С одной стороны к строящемуся ЖК «Первая линия. Пляж» прилегает лесопарк имени Гагарина, а с другой озеро Круглое. Горожане опасаются, что на природных объектах негативно отразится не только само строительство комплекса, но и быт будущих жильцов.