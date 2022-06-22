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Первая линия природной катастрофы: «Меридиан» строит ЖК прямо у памятника природы

22 июня 04:18
Фото: «НашГород»
Жилой комплекс «Первая линия. Пляж», который возводит «Меридиан» вплотную прилегает к лесопарку имени Гагарина, являющегося собо охраняемым природным объектом. Потенциальных покупателей они заманивают близостью природы, а экозащитников поражают своей халатностью.

С одной стороны к строящемуся ЖК «Первая линия. Пляж» прилегает лесопарк имени Гагарина, а с другой озеро Круглое. Горожане опасаются, что на природных объектах негативно отразится не только само строительство комплекса, но и быт будущих жильцов.

Фото: Скриншот 2ГИС

Дело в том, что парк имени Гагарина относится к особо охраняемым природным территориям Тюменской области.

«Лесопарк сохранил черты естественной растительности, характерные для подзоны южной тайги. Флористический состав разнообразен и богат лекарственными, пищевыми и редкими видами. В пределах памятника природы выявлено 194 вида сосудистых растений, относящихся к 129 родам и 42 семействам»,указано в карточке объекта.

Но вряд ли застройщик беспокоился о сохранности природной территории.

Близость к парку является одной из визитных рекламных карточек «Меридиана», как и близость к озеру Круглое. Хоть оно и не является памятником природы, но уже полюбилось тюменцам в своем первозданном виде.

Но, а как показывает практика, жизнь людей вблизи озер и водоемов ничем хорошим для природы не заканчивается. Так что под угрозой и озеро, и парк.

«Это аксиома, что любое строительство влечет за собой гигантскую нагрузку на окружающую среду, так что безусловно, негативное влияние на природные объекты будут оказано. Но в какой степени? Это покажет практика», говорит председатель группы общественного экологического контроля областной общественной палаты Альберт Фахрутдинов.

Стоит отметить, что в прошлом году выручка от продаж «Меридиана» составила более 266 млн рублей , чистая прибыль — более 283 млн рублей. Это почти вдвое больше показателей прошлого года, когда застройщик заработал с продаж около 139 млн.

Генеральным директором «Меридиана» является Денис Гулаков, в совладельцах числятся Вадим Юрченко, Ростислав Медведев и Алексей Наконечный.

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