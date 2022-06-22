Около Тюмени в СНТ «Яблонька» неизвестные рубят рощу около дороги

На участке можно увидеть следу от работы тяжелой техники и кучи поваленных зелёных насаждений (берёзы и кустарники).
«Оказывается, предыдущий председатель незаконно оформил на себя землю и сейчас продал. Нынешний председатель в шоке и планирует вернуть земли в СНТ, но пока это произойдет, боюсь будет поздно»,сообщил подписчик паблика.
Ранее «Наш город» сообщал, что в СНТ «Суходольное» и «Тополя-1» около Тюмени в мае и июне сгорели 2 дома. Спасатели в обоих случаях не допустили распространения пламени на другие постройки.