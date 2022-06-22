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Около Тюмени в СНТ «Яблонька» неизвестные рубят рощу около дороги

22 июня 11:33
Фото: 1Mi
Около Тюмени в СНТ «Яблонька» неизвестные начали рубить рощу вдоль дороги, сообщается в паблике «ЧС Тюмень». Собственники участков подозревают, что прошлый председатель ранее оформил эту землю на себя и продал.

На участке можно увидеть следу от работы тяжелой техники и кучи поваленных зелёных насаждений (берёзы и кустарники).

«Оказывается, предыдущий председатель незаконно оформил на себя землю и сейчас продал. Нынешний председатель в шоке и планирует вернуть земли в СНТ, но пока это произойдет, боюсь будет поздно»,сообщил подписчик паблика.

Ранее «Наш город» сообщал, что в СНТ «Суходольное» и «Тополя-1» около Тюмени в мае и июне сгорели 2 дома. Спасатели в обоих случаях не допустили распространения пламени на другие постройки.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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