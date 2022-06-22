Около 170 млн мальков выпущено в тюменские водоемы. Среди них нельма, муксун, карп

Стоит отметить, что мире и России, в частности, растет потребление рыбы, что обеспечивает развитие рыбной отрасли, которой в правительстве Тюменской области уделяют большое внимание,а зарыбление озер — одна из главных задач тюменских рыборазводчиков на ближайшие годы. Только на юге Тюменской области имеется есть около 200 тыс. га озер, в том числе 70 тыс. га водоемов, пригодных для рыборазведения. Площадь прудов составляет 7,6 тыс. га. Озера обладают огромными неиспользуемыми запасами самовозобновляющихся рыбных кормов, которые могут ежегодно обеспечить получение 5-6 тыс. тонн пищевой рыбы, а при полном освоении озерного фонда — не менее 10 тыс. тонн. Резервом получения товарной продукции из ценных видов рыб: форель, осетровые, сиговые, является их интенсивное выращивание индустриальными методами: в садках и спецбассейнах.